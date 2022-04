Les centres commerciaux ont bien changé, l’automobile y a désormais toute sa place : Qarson, Nissan ou encore quelques concessions éphémères ont déjà réservé quelques mètres carrés pour y exposer leurs plus beaux modèles. Oscaro aussi devrait prochainement s’installer au sein de Géant Casino pour y distribuer ses pièces autos.

Et voilà que le groupe Renault s’en mêle. Le constructeur français a décidé de nouer un partenariat durable avec Klépierre, mastodonte paneuropéen des centres commerciaux, dans le but de proposer aux clients des services de mobilité dans des lieux de shopping.

"Depuis dix ans, le groupe Renault repousse les limites de son métier en s’affirmant comme leader de la mobilité partagée et électrique. Grâce aux partenariats tels que celui que nous nouons aujourd’hui avec Klépierre, nous poursuivons notre stratégie d’aller au-delà du simple véhicule pour proposer une mobilité facile à vivre, accessible et durable, qui répond dès aujourd’hui aux attentes de nos clients et préfigure la mobilité de demain", a souligné Gilles Normand, directeur de la division véhicule électrique du Groupe Renault.

Equiper 100% des centres Klépierre d'ici à 2022

Via Renault Mobility, consommateurs, visiteurs comme riverains, pourront bénéficier d’une offre de location de véhicule thermique et électrique en autopartage à proximité des centres mais également de hubs de charge multi-usages pour VE du nom de Charging Houses. Alors que la première solution sera rapidement déployée à travers la France dans les prochains mois, le groupe Renault s’engage à installer lui-même les bornes de recharge dans les parkings des centres commerciaux « situés dans les zones à forte densité de population ». Selon le constructeur, les hubs seront cette fois-ci utilisés par les visiteurs en journée et par les résidents le soir et les week-ends.

"Le groupe Renault a développé une solution permettant une gestion intelligente de ces hubs en fonction des besoins de charge des clients, mais aussi la réservation de places électrifiées. Le service sera mis en place dans 13 centres en France d’ici à la fin de l’année 2019, pour ensuite être déployé à l’échelle européenne".

De son côté, Klépierre souhaite équiper 100% de ses sites de bornes de charge électrique d’ici à 2022.

Les deux entreprises prévoient de développer leur partenariat en poursuivant leurs réflexions dans le but de concevoir d’autres solutions de mobilité : autour de la voiture connectée et/ou autonome par exemple. Pour ce faire, elles pensent déjà à retravailler l’optimisation des parkings et leurs accès pour accueillir ces véhicules du futur.