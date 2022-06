Renault. La Factory VO, gage de qualité selon Ivan Segal

L’argus. Dans le cadre de la transformation de Flins en Re-Factory, La Factory VO est le premier projet à se concrétiser, elle va devenir la plus grande usine de reconditionnement en Europe. Quels sont ses atouts ?



Ivan Segal, directeur du commerce de Renault France. Premièrement, la Factory VO propose à nos concessionnaires de se délester de l’activité de rénovation d’un véhicule d’occasion dans ses ateliers et qui plus est, à un coût plus bas, pour un délai plus rapide et un rendu de meilleure qualité. Nous ne sommes pas les premiers à détenir un centre de rénovation, mais notre premier atout est l’optimisation des coûts. Nous sommes capables de proposer des véhicules avec un coût de remise en état inférieur à ce que pratiquent nos concessionnaires et je pense, à la plupart des autres centres en France. Nous n’avons pas encore confirmé toutes les pistes, mais l’économie totale des FRE pourrait être de l’ordre de 10 à 15 %. Nous parvenons à baisser le coût poste par poste, comme par exemple la rénovation des jantes alu qui est souvent sous-traitée, nous y avons des personnes à temps plein. Idem pour le débosselage sans peinture. Le 2e levier est la rapidité d'exécution, parce que le temps c’est de l'argent. Et sur ce point, nous nous positionnons en leader de tout ce qui se fait en Europe car nous atteignons aujourd’hui 7 jours en moyenne de rénovation sur une voiture, entre son arrivée et sa sortie du centre. À peine photographiée dans nos cabines à 360°, la voiture est même déjà commercialisée par le concessionnaire, voire vendue alors qu’elle est encore chez nous. Notre 3e atout repose sur la qualité. Toutes les zones de préparation finale et de contrôle technique s’appuient sur des standards d’usine et non pas que sur ceux des concessions. Ils sont poussés à l’ultime pour aller au summum de ce qu’il est possible de faire en termes de qualité.



Nous essayons d’apporter la meilleure qualité d’un véhicule qui a déjà roulé pour se rapprocher le plus possible du neuf dans la perception du client. Il reste un véhicule d’occasion, mais nous essayons de tirer le maximum de valeurs sur un produit pour essayer de lui donner un maximum de cycle de vie. Comme un avion qui peut voler sous plusieurs compagnies dans sa vie. Nous donnons une vie additionnelle à une voiture et cela crée de la valeur.

Renault Flins reconditionnera 45 000 VO en 2023

Quel est l’apport pour le commerce VO de Renault ?



Dans les ventes de VO à particulier par un concessionnaire, Renault est largement leader et pèse plus de 25 % de part de marché. L'occasion est un territoire important pour la rentabilité de nos concessionnaires puisque c’est une source de profit qui pèse pas loin d’un quart en ce moment de leur rentabilité. Cependant, la Factory VO n’a pas vocation à gonfler les volumes de vente ou d’achat, mais plutôt à avoir un impact en termes de cash, de trésorerie, pour le concessionnaire, qui va, pour gérer son stock, débourser seulement pendant 9 jours au lieu de 21 jours. Nous projetons d’atteindre 45 000 VO en 2023, mais ce ne sont pas 45 000 VO supplémentaires, car si les voitures ne sont pas traitées chez nous, elles le seront ailleurs.

Renault a injecté 8 millions d’euros dans cette fabrique à VO, quand espérez-vous un retour sur investissement ?



Nous avons les machines les plus chères du marché, et nous allons les amortir, nous sommes sereins. Nous planchons actuellement sur les calculs et ils prévoient un payback rapide, entre un et deux ans.



Le modèle pourrait-il se dupliquer ?



Aller chercher des concessionnaires à l’autre bout de la France n’est pas économiquement viable. Cette Factory VO fonctionne donc parce que nous œuvrons dans une zone isochrone de 200 km et mon travail est de faire de cette vitrine parisienne, via moult calculs et business plan, un exemple pour les régions où nous ne pouvons pas être présents. L’idée est d’aider les groupes à mettre eux-mêmes en place des centres de reconditionnement, non pas de la même envergure, mais en s’appuyant sur toutes les bonnes astuces du processus appliqué. Nous n’allons pas en faire 50, mais il est possible de faire vivre ce même concept rentable par l’intermédiaire de nos concessionnaires avec plusieurs centres conçus pour 10 000 VO par exemple, à iso 200 km. Je suis aussi en discussion avec Luciano Biondo, patron du nouveau pôle Renault Electricity dans le Nord, car il y a de la surface. Ce ne sont que des réflexions. Nous apprenons au jour le jour.

Labeliser les VO de la Factory

Vos concessionnaires vont être intéressés ?



Nous redonnons vie aux véhicules de seconde main comme s'ils étaient des véhicules neufs. Avec les trois leviers précédemment évoqués, le concessionnaire économise des coûts, donc ça lui coûte moins, il fait plus de marge quand il revend et il fait tourner beaucoup plus son stock. Il est donc capable de vendre plus de voitures au final sur une année. Et comme la qualité est au rendez-vous, nous pouvons imaginer mettre en place des labels pour vendre un peu plus cher.



À LIRE. Occasion. Emil Frey va quintupler son modèle d'usine VO.

C'est-à-dire ?



Nous avons déjà des labels, mais il est vrai que maintenant que nous avons le nec plus ultra en termes de qualité de reconditionnement, nous nous posons effectivement la question de la création d'un label dans le cadre d'un processus d'usine, ce qui peut rassurer à la fois le client qui, à l'achat d'un VO, a pour principale inquiétude de savoir s’il est en bon état, et aussi le concessionnaire, qui va recommercialiser les voitures. Nous pensons que la Factory VO apporte le meilleur en termes de qualité sur un reconditionnement de véhicules qui a déjà roulé. Labeliser est gage de qualité et de sérieux, mais nous nous devons aussi de nous engager et de donner des garanties sur le niveau de nos prestations. Ce que l'on fait.

Fiche d’identité de la Factory VO

Adresse : usine de Flins, bd Pierre-Lefaucheux, 78415 Aubergenville (Yvelines)

Adresse : usine de Flins, bd Pierre-Lefaucheux, 78415 Aubergenville (Yvelines) Superficie : deux bâtiments (11 000 m 2 )

) Effectif : 200 personnes à terme

Horaires : équipe en 2 x 8 (en 2021), montée en cadence pour travailler en 3 x 8 fin 2023

Investissement : 8 millions d’euros

Organisation : 10 métiers, dont celui de « jockey »

Objectif : 45 000 VO traités par an (fin 2023)

Taux moyen de rotation : 10 jours au total, dont 6 jours dans l’usine, véhicule recommercialisé au bout de 8 jours

Âge moyen : 3,5 ans

À LIRE. Renault convertit l'usine de Flins à l'économie circulaire.