Le groupe Renault a dévoilé le 19 février 2021 ses résultats financiers pour l’exercice 2020. Les principaux indicateurs sont orientés à la baisse. Ses ventes mondiales ont reculé de 21,3 %, totalisant 2 951 971 d’unités, tandis que la production d’automobiles (voitures particulières et utilitaires) a chuté de 26,1 %, à 2 708 449 véhicules (chiffres provisoires). La perte de production du groupe français s’élève à 657 300 unités par rapport à 2019.



Selon les données du cabinet IHS Markit, l’alliance Renault-Nissan-Mitsubishi a représenté un volume de production de 1 459 976 unités en Europe en 2020.



Forte baisse de la production pour les partenaires

Selon les données publiées dans son rapport d’activité, le groupe Renault a notamment fabriqué 156 653 véhicules pour ses partenaires, soit un volume divisé par deux par rapport à 2019 (312 058 unités, – 49,8 %). En 2021, l'usine de Maubeuge va démarrer la production des nouveaux Mercedes-Benz Citan et Nissan NV250, qui sont des cousins du Renault Kangoo. En revanche, le constructeur français a indiqué fin 2020 qu'il allait arrêter la production du fourgon Fiat Talento dans son site normand de Sandouville, où sont également fabriqués les Nissan NV300 et Mitsubishi Express.



Par ailleurs, Nissan a produit plus de 89 000 véhicules (– 12,3 %) pour le compte de Renault et les partenaires chinois, 30 844 unités (– 43 %). Le groupe français a créé ces dernières années des coentreprises en Chine pour la fabrication de véhicules électriques (avec Jiangling Motors Corporation Group) et d'utilitaires (Brilliance).





Puces électroniques : un pic de pénurie au deuxième trimestre

Lors de la présentation de ses résultats, le groupe a souligné qu’il n’était pas épargné par la pénurie de composants électroniques qui touche toute l’industrie automobile. « Le pic de la pénurie devrait être atteint au deuxième trimestre. Notre estimation la plus récente, prenant en compte un rattrapage de production au second semestre, donne un risque de l’ordre de 100 000 véhicules sur l’année 2021 », a-t-il annoncé.