Selon une information révélée par l’agence Bloomberg et confirmée par le journal Les Échos, le groupe Renault a envoyé en début de semaine un courriel à plus de 13 000 salariés travaillant en Ile-de-France pour leur annoncer un prolongement du dispositif d’activité partielle, en vigueur pour certains d’entre eux depuis le déclenchement de la crise sanitaire, au printemps 2020.

Ainsi, tous les salariés – hormis ceux évoluant sur les lignes de production – travailleront quatre jours par semaine jusqu’au 13 août inclus, le vendredi étant chômé et les exceptions réduites « au strict minimum ». Dans le cadre du « Contrat de solidarité et d’avenir 2021 », signé en janvier entre la direction et les syndicats CFDT, CFE-CGC et FO, les employés concernés pourront toutefois conserver leur salaire à 100 %, moyennant la suppression d’un jour de RTT pour 5 jours de chômage partiel.





Réaliser des économies pour redresser la marge

Alors que le groupe Renault a subi une perte historique de 8 milliards d’euros en 2020, après avoir déjà perdu 141 millions en 2019, il s’agit pour la direction de réaliser des économies – l’activité partielle étant prise en charge par l’État – en attendant les premiers effets du nouveau plan stratégique Renaulution, présenté par Luca de Meo le 14 janvier.

Ce dernier prévoit notamment de rationaliser les plates-formes et les moteurs, de redimensionner la capacité industrielle, mais avant tout dans sa première phase « Résurrection », qui s’étendra jusqu’en 2023, de redresser la marge et générer des liquidités. Toutefois, la firme au losange s’attend à une année 2021 compliquée, notamment à cause de la pénurie mondiale de semi-conducteurs, qui touche presque tous les constructeurs automobiles.