Le « Paris-Saclay Autonomous Lab » se présente comme un véritable laboratoire à ciel ouvert, se singularisant par la multiplicité de ses innovations, dans la mesure où il s’agit d’un système complet, et complexe, de transports autonomes au service d’une mobilité intelligente sur l’axe en devenir Paris-Saclay. En effet, il intègre des véhicules électriques, un poste de contrôle centralisé permettant la supervision des services, ainsi qu’une infrastructure connectée et des applications clients. L’objectif final ? Développer un service de mobilité autonome à grande échelle.Illustration des projets « public – privé », chers àsoit dit en passant, même si l’initiative fut lancée avant son arrivée à la présidence de Renault, le « Paris-Saclay Autonomous Lab » réunit le groupe Renault, le groupe Transdev, l’IRT SystemX, Vedecom et l’Université Paris-Saclay, sous le nom Evaps (Eco-mobilité par Véhicules Autonomes sur le territoire de Paris-Saclay). L’Evaps bénéficie du concours des Investissements d'Avenir de l’Etat confiés à l’ADEME, ainsi que du soutien de l’Établissement Public d’Aménagement Paris-Saclay, de la communauté d’agglomération Paris-Saclay, du département de l’Essonne et d’Ile-de-France MobilitésLe réseau, flambant neuf, s’articule autour de la mise en place de deux nouveaux services. En premier lieu, un service de transport collectif nocturne sur voie dédiée, avec une navette autonome Transdev-Lohr i-Cristal, desservira les quartiers du plateau de Saclay à partir de la gare de Massy, en dehors des heures d’opération des services réguliers existants. Puis un service de voitures à la demande, en journée, délivré par des prototypes de Renault ZOE Cab autonomes sur le campus urbain de Paris-Saclay, permettra aux personnes qui se rendent sur le campus en transport public de se déplacer librement sur le site.« Ce service vise une parfaite cohérence avec l’offre de transport public existante, dans une logique de continuité de service avec une extension horaire. Il optimise en effet les infrastructures routières existantes, ainsi que la vitesse commerciale, grâce à l’utilisation des voies en site propre dédiées au transport en commun », précise Renault.Parmi les innovations les plus en vue, les prototypes Renault ZOE Cab et la navette Transdev-Lohr i-Cristal, 100% électriques et dotés de technologies autonomes, font figure de têtes d’affiche. Pour fonctionner de manière optimale, ils intègrent toutes les contraintes de trafic habituelles : identification de présence d’autres véhicules, de piétons, gestion des carrefours, des ronds-points, des ralentisseurs...« Cette expérimentation est pour nous essentielle afin de préparer les transports en commun du futur, notamment pour déployer dans les années à venir de nouveaux services utiles aux Franciliens complémentaires des réseaux de transports », soutient, présidente de la région Île-de-France et d’Île-de-France Mobilités.Il est vrai que le plateau de Saclay est demandeur de ce type d’initiatives. Sa population devrait connaître une croissance spectaculaire dans les prochaines années : de 25 000 personnes en 2016, elle bondirait à 50 000 en 2022, pour atteindre les 80 000 en 2029. C’est dans cette optique que les pouvoirs publics ont décidé de développer des mobilités nouvelles, à l’instar des véhicules à la demande ou des navettes partagées.Mais cette démarche ne s’inscrit pas uniquement dans une logique de modernisation des transports collectifs. La transition écologique a naturellement pesé dans la balance. « Dans le cadre de son plan Ecomobilité, le département a pour objectif de promouvoir de nouvelles mobilités plus respectueuses de l’environnement, plus inclusives et favorables à l’amélioration de l’offre de transports et des conditions de déplacement de tous les Essonniens », déclare en ce sens, Président du Conseil Départemental de l’Essonne.L’expérimentation s’ouvrira progressivement à un large éventail d’utilisateurs, afin que ces derniers puissent faire part de leurs avis et recommandations. Les trois prototypes de Renault ZOE Cab, ainsi que la navette Transdev-Lohr i-Cristal, seront ainsi prochainement mis à disposition du grand public.