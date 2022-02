Selon les données issues du rapport financier 2020 du groupe Renault, la marque au losange dénombre un total de 10 653 points de vente dans le monde, dont 5 084 sites primaires (concessions) et 5 569 sites secondaires (agents ou réparateurs agréés). Le réseau commercial de Renault a concédé 245 sites par rapport à 2019, une érosion qui a surtout concerné les implantations européennes (255 sites perdus). Il ressort également que le nombre de points de vente primaires a augmenté (+212) tandis que le réseau secondaire s’est fortement contracté (– 457). L’Europe concentre trois quarts des concessions Renault dans le monde.

2020 2019 Nombre de sites Renault Monde Dont Europe Monde Dont Europe Réseau primaire Renault 5 084 2 670 4 872 2 469 Dont établissement RRG et succursales 193 185 205 190 Dont affaires spécialisées Renault Pro + 664 525 626 485 Réseau secondaire Renault 5 569 5 249 6 026 5 709 Total sites 10 653 7 919 10 898 8 174

Renault Retail Group a vendu 285 000 voitures neuves en 2020

On constate que les succursales exploitées en propre par la marque, sous l’appellation Renault Retail Group, sont presque toutes exclusivement implantées dans le

Vieux Continent : 185 sites au total répartis dans 14 pays, dont la moitié en France (93). Pour rappel, le constructeur au losange a revendu six affaires RRG en 2020 à des opérateurs privés (des discussions sont toujours en cours concernant les établissements de Toulouse et de Montpellier). La filiale de distribution a annoncé en mars 2021 qu’elle allait céder huit nouvelles plaques en France dans les prochains mois. Renault Retail Group a commercialisé 285 000 voitures neuves en Europe l’an passé (169 000 en France), 181 000 voitures d’occasion (129 000) et engrangé un chiffre d’affaires de 8,9 milliards d’euros (5,5 Md€).



81 concessions Alpine dans le monde

Pour la marque Dacia , le nombre de sites physiques dans le monde s’élève à 3 057, un chiffre en augmentation par rapport à 2019 (+ 219), dont 2 679 en Europe (+ 223). Concernant la marque Alpine, aucun changement n’est intervenu l’an passé : 81 concessions dans le monde, dont 60 en Europe. Enfin,, 715 concessions sous la marque Renault Samsung Motors implantées en Corée du Sud et 246 sites sous la marque Jinbei pour couvrir le marché chinois.