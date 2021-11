Comme nous l’avons écrit précédemment, la Renault la plus produite sur le sol français est la Zoe à motorisation électrique. Mais le modèle le plus vendu dans l’Hexagone est la Clio 5… qui est produite en dehors des frontières ! Elle sort plus précisément des chaînes de montage de l’usine turque de Bursa et de celles de l’usine slovène de Novo Mesto. En 2020, ces deux sites ont conçu au total 254 260 Clio de cinquième génération. Ce qui en fait la Renault la plus produite, tous pays confondus. Toutefois, la Clio 4 n’a pas terminé sa carrière dans certains pays, puisqu’elle a encore été fabriquée à 54 673 exemplaires, également à Bursa. Il s’agit ainsi de la neuvième Renault la plus produite dans le monde, si l’on exclut les modèles sortant des usines françaises.



Par ailleurs, si l’on retrouve des modèles bien connus sous nos latitudes parmi les voitures les plus produites dans les installations industrielles Renault à travers le monde, à l’image du Captur (2e), certains modèles sont plus exotiques. Ainsi, la Kwid est toujours la troisième Renault la plus produite à l’extérieur de nos frontières, plus précisément à Curitiba, mais aussi à Chennai (Inde). Toujours en Inde, signalons que la Renault Triber a été assemblée à 43 293 unités, tandis que le Kaptur (avec un K) destiné au marché russe a été assemblé à 18 955 exemplaires à Moscou. La Mégane Sedan, une berline tricorps destinée aux marchés émergents est, quant à elle, élaborée en Turquie.

Top 15 des Renault les plus produites dans le monde en 2020 (hors France)