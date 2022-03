Du mois d’avril au mois de juin 2019, le bénéfice net de Nissan s’est effondré de 95%. En conséquence, Renault a été rattrapé par les difficultés de son partenaire dont il détient 43% et qui lui avait rapporté 805 millions d'euros lors du premier semestre 2018. Rappelons que Nissan a annoncé la suppression de 12 500 emplois dans le cadre d’une profonde restructuration. Mais cela n’explique pas tout.

Pour la même période en 2019 (de janvier à juin), le groupe au losange a publié ses résultats financiers et dévoile un chiffre d’affaires de 28,05 milliards d’euros, soit une baisse enregistrée à 6,4%. Le constructeur automobile français a limité la casse en vendant 1,94 million de véhicules (-6,7%) dans un marché en recul de 7,1%.



La marge opérationnelle du groupe Renault s’est élevée à 1 654 millions d’euros, ce qui représente une part à 5,9% du CA contre 1 914 millions d’euros au premier semestre. Son bénéfice net, quant à lui, a été divisé par deux pour atteindre 970 millions d’euros.

« Dans un contexte plus difficile qu’attendu, le groupe Renault a maintenu son cap et atteint des performances conformes à ses attentes pour la première partie de l’année. L’arrivée de nombreux nouveaux modèles, une compétitivité renforcée et la combativité des équipes permettent au groupe de confirmer ses objectifs de rentabilité sur l’année », a souligné Thierry Bolloré, directeur général de Renault.