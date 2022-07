Dans un marché automobile contraint, les ventes de voitures neuves particulières de Renault ont chuté de 22,1 % sur un an, pour s’établir à 52 689 immatriculations en France au cours du premier trimestre 2022. La marque au losange s’est aussi octroyé 14,4 % de part de marché et a placé deux modèles, la Clio et le Captur, dans le top 5 des modèles les plus vendus. Lors d’un point téléphonique avec la presse ce vendredi 1er avril, Ivan Segal, directeur du commerce France, a tenu à évoquer les principaux temps forts de cette période. Voici ses verbatims.

Renault mise sur le canal rentable des ventes aux particuliers

« Sur la partie VP, nous sommes à peu près stables avec une part de marché à 14,4 %. Nous suivons la tendance sur ce premier trimestre, avec des hauts et des bas concernant la disponibilité de certains modèles. Ce qui est important, c'est que nous ayons terminé cette stratégie d'assainissement des canaux. Sur les ventes tactiques, Renault est pour le coup en très forte baisse, avec une perte de 6,6 points de part de marché. Mais c'est volontaire. Nous avons fait le choix de moins renouveler les véhicules de démonstration dans le réseau parce que nous préférons écouler nos modèles auprès des clients particuliers. Ces points perdus, nous allons donc les chercher sur ce canal de vente. Nous sommes évidemment portés par la qualité de nos ventes, en appui de Renaulution, c'est-à-dire que nous faisons de l’optimisation à outrance des canaux pour essayer de travailler sur les plus rentables.

Celui des ventes aux particuliers résiste le mieux : quand le marché total fait – 17 %, il tombe de seulement 11,5 %. Cela montre que les clients reviennent acheter des véhicules dans les showrooms. Nous, nous faisons une très forte percée, car nous passons à 15,9 % de part de marché avec un gain de 3,1 points. Nous n’avions pas atteint un tel niveau depuis très longtemps. Mais, au-delà de dire “ cocorico ” et de nous vanter d'être les premiers, nous sommes surtout très fiers d'embarquer avec nous la marque Dacia, qui est à 14,6 % de part de marché. Le groupe Renault vient truster 30 % du marché des particuliers, ce qui signifie que d’autres sont en très lourde chute. Et c’est très fort. Ce canal est rentable pour notre réseau et pour nous-mêmes. Nous travaillons depuis des mois pour essayer d’orienter la disponibilité de nos voitures, l'affectation de nos produits, qui est contrainte, sur ce canal. Nous poussons – mais positivement – notre réseau à agir ainsi. Nous faisons un bon choix, celui de nous orienter au maximum dans l’intérêt des rentabilités de notre réseau et de la nôtre. Nous allons continuer à travailler sur cette qualité toute l’année. Un jour viendra où l'on aura toutes les voitures pour travailler tous les canaux. En attendant, nous jouons avec les mix dans nos intérêts financiers respectifs. »

Presque une voiture sur deux est verte chez Renault ?

« Il y a une autre tendance de marché sur laquelle, je pense, nous sommes au rendez-vous. Et au bon moment, qui plus est. Dans Renaulution, il y a une volonté très forte d'accélérer l’électrification du parc. Nous sommes heureux de constater que le marché français met aussi un coup de boost sur ce que moi j’appelle le marché vert ; un marché porté par le HEV, PHEV et BEV (sachez que j'exclus le mild hybrid). Retenons simplement que le poids du marché vert qui était de 26,9 % au T1 de l’année dernière est passé à 33,4 % à la fin du premier trimestre 2022. La progression est notable : 6,5 points. Dans cette ascension, la marque Renault est passée d'un mix électrifié de 30,7 % en 2021 à 43,4 % au premier trimestre (toujours sans parler de la micro-hybridation). Cela veut dire que nous nous approchons d'un ratio équilibré fort et que nous passerons peut-être prochainement à une voiture “ verte ” sur deux. C'est-à-dire que chez Renault, presque une voiture sur deux commercialisée est un modèle électrifié ou électrique. C’est très violent. Non seulement nous restons leader, mais la marque progresse fortement. Cela signifie que nous continuons à bien vendre des véhicules électriques. Même si nous avons une Zoe en seconde phase de vie, nous bénéficions du plein effet porteur de nos véhicules hybrides et hybrides rechargeables comme la Clio, l’Arkana et le Captur. Au final, nous confirmons que notre stratégie est la bonne. »



A LIRE. Renault. 100 % de sa gamme en électrique en 2030 ?