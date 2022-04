Faire évoluer l’alliance

Renault mis « au régime »

Dans une interview accordée au journal italien Il Sole 24 Ore, Luca de Meo , directeur général de Renault, a exclu une fusion avec Nissan, dont le constructeur français est le principal actionnaire. Il a toutefois estimé que « beaucoup plus de coopération » était possible entre Renault et Nissan.Il ajoute que « depuis 2010, la logique a toujours été de faire converger les organisations pour préparer la fusion », mais lui « n’imagine pas une fusion » car il n'estÀ LIRE. Bilan constructeurs. Renault se refait une santé Alors que Jean-Dominique Senard, président de l’alliance Renault-Nissan-Mitsubishi, a déjà déclaré qu’une fusion n’était pas nécessaire, Luca de Meo estime en revanche queest possible à condition que « l’Alliance évolue ».Avec l’arrestation de Carlos Ghosn , les relations tendues entre Renault et Nissan étaient apparues au grand jour. En cause notamment : un déséquilibre dans la participation croisée, mais aussi la part de l’État français dans le capital de Renault. Le constructeur français possède 43,4 % du capital de Nissan, mais ce dernier ne détient que 15 % de Renault.À LIRE. Renault. Démission du vice-président exécutif Ali Kassaï Koupaï Luca de Meo voit toutefois dans cette alliance vieille de vingt ans peut-être un facteur de succès. « Nous devons utiliser le fait que nous sommes mariés depuis vingt ans. Il y a des enfants, il y a des moments de tension, mais nous avons tant à gagner en restant alignés » dans les politiques de développement futur.Le patron de Renault ajoute qu’en 2018 « Renault-Nissan était techniquement en termes de volumes de vente et d'immatriculations numéro 1 au monde ». Mais il ajoute que « si le numéro 1 au monde ne gagne pas d'argent, ça veut dire que ce modèle ne fonctionne pas sur le long terme ». Avec le plan Renaulution , Luca de Meo affirme avoir mis Renault « au régime pour faire revenir le groupe à un poids idéal pour ses affaires ».