Le conseil d'administration de Renault a tenu à mettre les points sur les i : "Claude Baland, senior advisor éthique et compliance et Eric Le Grand, directeur éthique et compliance, ont présenté au conseil d'administration du groupe Renault l'état d'avancement de la mission de vérification des éléments de rémunération du PDG de Renault pour la période 2015-2018 (...) Ils ont conclu, de manière préliminaire, à la conformité des éléments de rémunération du PDG de Renault et des conditions de leur approbation au regard des dispositions légales et des recommandations de l'AFEP-Medef" a fait savoir le constructeur dans un communiqué.Renault indique en outre que son conseil d'administration "ne dispose pas d'informations portant sur les éléments de défense de Carlos Ghosn à stade".Enfin, le conseil d'administration précise que les avocats de Renault ont obtenu "une restitution" de l'enquête de leurs homologues de Nissan conduite chez le constructeur japonais. De ce fait, le conseil d'administration du groupe français demande aux hommes de loi des deux marques Carlos Ghosn a été interpellé le 19 novembre sur le tarmac de l'aéroport de Tokyo . Il est soupçonné de fraude fiscale par la police japonaise. Il est incarcéré depuis cette date.