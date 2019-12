Renault, Nissan et Mitsubishi ont tenu, à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), leur réunion mensuelle du conseil opérationnel de l’Alliance dans laquelle les plus grands dirigeants étaient présents comme Jean-Dominique Senard, président de l'Alliance et de Renault, Makoto Uchida, directeur général de Nissan Motor Co, Osamu Masuko, président de Mitsubishi Motors, Clotilde Delbos, directeur général de Renault pour une période intérimaire ou encore Takao Kato, directeur général de Mitsubishi Motors.

Un responsable de l'Alliance

Tous les membres ont conclu à la mise en place de programmes d’amélioration et d’accélération de l’efficacité de l’Alliance. Ce qui tend vers l’intégration de plans d’actions pour soutenir chacune des trois entreprises dans la stratégie et leurs résultats d’exploitation. Ces nouveaux projets concernent en particulier la programmation commune des véhicules, le dispositif industriel, les programmes de connectivité et la convergence des technologies. Mais, aussi vers la nomination d’un secrétaire général. Ce représentant coordonnera et facilitera les grands projets et reportera directement au conseil opérationnel ainsi qu’aux directeurs généraux des trois constructeurs automobiles. D'après une source proche du dossier, il s'agira d'une personnalité de très haut niveau, choisie en interne et ayant l'expérience des trois entreprises.

"Etat d'esprit plus ouvert"

Rappelons que ce conseil a été créé début 2019 à l'initiative de Jean-Dominique Senard, et convoque ainsi une fois par mois les principaux dirigeants de l'Alliance. En ce mois de novembre 2019, l'atmosphère y serait meilleure et "l'état d'esprit plus ouvert, plus transparent " entre les dirigeants depuis le départ de Thierry Bolloré et de son homologue chez Nissan, Hiroto Saikawa, selon cette même source.



Après l'éclatement de l'affaire Carlos Ghosn en novembre 2018, aucun dialogue constructif, aucune prise de décision stratégique n'a été possible, faisant perdre au total une année à l'ensemble franco-japonais. La chute de cet ex-magnat de l'automobile, en attente de son procès pour malversations au Japon, avait révélé un empire industriel miné par les conflits. L'Alliance s'était hissée en 2018 au premier rang mondial des constructeurs automobiles, en vendant 10,76 millions de véhicules, plus que Toyota ou Volkswagen. Mais le trio franco-japonais a vu ses volumes chuter cette année, au point de repasser en troisième position...