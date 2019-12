Le recrutement d’agents fait partie intégrante des derniers challenges à relever de Renault chaque fin d’année. Pour 2019, le groupe au losange ne dérogera pas à la règle et coordonnera alors la 15e édition de son salon consacré à la reprise et à la création d’agences, samedi 30 novembre 2019.

130 agences à reprendre

Conçue en partenariat avec la société d’expertise comptable Exco et le Conseil national des professions de l’automobile (CNPA), cette bourse aux affaires est donc ouverte aux entrepreneurs ayant la fibre automobile ou commerciale, et plus particulièrement avec une expérience dans le commerce ou la réparation automobile. Elle se déroulera dans sur six territoires français, soit au centre de formation Renault de Bouc-Bel-Air (13), à l’institut des métiers de l’artisanat de Bordeaux (33), au GNFA de Carquefou (44), chez Exco à Villers-lès-Nancy (54), au centre de formation Renault à Saint-Priest (69) ainsi qu’au Garac d’Argenteuil (95). Ces établissements présenteront ainsi 130 agences à reprendre, de toutes tailles.

Environ 3 300 agents Renault en France

En amont de cet événement incontournable, le constructeur a publié son site Web, le mot d’Antoine Corre, son directeur stratégie et développement réseau France : « le réseau d’agents est un ambassadeur incontournable de la marque et contribue fortement à la performance commerciale de Renault. Il compte aujourd’hui environ 3 300 agents dont les atouts majeurs sont : la proximité et la connaissance personnelle des clients. Le développement et le renforcement de ce réseau en termes de représentativité, qualité et de technicité, sont des priorités essentielles pour Renault. Pour aider les investisseurs à la création et à la reprise d’agences Renault, nos équipes sont à votre disposition ». Et d’ajouter : « nous vous proposons donc d’intégrer le premier réseau de France afin de construire une relation de partenariat forte et profitable dans la durée. Venez nous rejoindre. Nous ne manquerons pas de vous rencontrer dans les meilleurs délais. »



Pour rappel, le nombre d’agents commerciaux chez Renault est en baisse au moins depuis 2011, passant de 4 362 à 3 511 en 2016, 3 397 en 2017 et à 3 387 en 2018. Renault en a perdu 66 cette année.