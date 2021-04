Allogarage vient de publier sa nouvelle édition du baromètre de satisfaction téléphonique pour les garages automobiles en France. Cette enquête a été réalisée auprès de 6 918 automobilistes qui ont fréquenté les ateliers des réseaux constructeurs (24 marques classées), de centres-autos (10) et d’enseignes multimarques (11) sur la période du 1er janvier au 30 avril 2019.Le taux de satisfaction moyen global a affiché 63%, en progrès par rapport à la dernière étude publiée en janvier 2019 ( 60%). Renault et Club Auto Conseil conservent leur première position tandis que Point S s'empare de la première place chez les centres-autos (aux dépens de Roady qui se retrouve dernier avec une perte de 20 points en cinq mois !)Dans le détail, les constructeurs progressent de sept points (63% de satisfaction), tandis que les centres auto perdent 1 point (56%). Les réseaux multimarques réalisent un bond de six points (67%).