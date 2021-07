Avec Zity, Renault relance le véhicule partagé, bousculé par le chaos sanitaire. Mais le constructeur s’impose surtout dans l’autopartage 100 % électrique au cœur du Grand Paris. Voici l'interview de Vincent Carré, directeur du développement international des services de mobilité du groupe Renault, réalisée le 1er juillet 2020.

L'argus. Pourriez-vous expliquer ce qu’est Zity ?

Vincent Carré. Renault a la profonde conviction que la mobilité urbaine doit se faire avec zéro émission afin de réconcilier l’homme, la ville et l’automobile. Zity en est le parfait relais. Il s’agit d’un service d’autopartage 100 % électrique en free floating*, qui fonctionne uniquement via une application mobile, qui géolocalise les Zoé autour de l’utilisateur. Toutes les étapes de réservation passent par cet outil, y compris l’ouverture des portes. La facturation se fait à la minute, en tarif journalier ou est spécifique pour 48 à 72 heures de location.



Quel impact a eu la crise sanitaire sur le service ?

Nous n’avons pas pu le lancer le 16 mars 2020, comme prévu. La veille, nous annulions l’opération. Nous ne sommes pas restés inactifs pendant le confinement. Nous avons mis 140 voitures à disposition de l’AP-HP et de la Croix rouge. Nous avons rodé le système avec cette flotte qui a tourné non-stop pendant deux mois et demi. Nous sommes donc arrivés encore plus sereins lors du démarrage, à l’occasion de l’ouverture de la zone de Paris-Clichy le 20 mai, mais notre priorité était d’ouvrir rapidement la zone de Boulogne (au 1er juillet 2020).



Quelle conclusion tirez-vous de cette période ?

L’activité a redémarré fortement, le double de ce que nous faisions avant avec Moov’in** et cela continue d’accélérer. Le deuxième point est l’augmentation des temps de transport : avant, la location moyenne se situait autour de vingt minutes, contre quatre heures post-confinement. Autre point bonus, beaucoup de Parisiens ont pris nos voitures pour s’évader un peu le week-end. D’où des pics de location que nous n’avions pas anticipés.



Quel est désormais le plan de déploiement ?

Sur Paris, Clichy et Boulogne, nous avons démarré avec 500 voitures, ce qui est la bonne couverture pour cette zone de 105 km2, ça représente une voiture tous les 300 m. La phase de montée en puissance va durer au plus un an. Au bout de cette période, nous reconsidérerons l’activité et nous verrons s’il faut augmenter la flotte ou pas. À Madrid, nous comptons 335 000 clients après trois ans d’existence et nous avons 750 voitures, qui tournent six ou sept fois par jour minimum. Le ratio actuel sur Paris est de deux usages par voiture par jour.



A LIRE. Renault accélère sur l'autopartage 100 % électrique.

Ces Zoé ont-elles été conçues spécifiquement pour l’autopartage ?

Nous avons démarré avec des voitures de série, avec intérieur clair par exemple, mais nous nous sommes vite rendu compte que c’était trop salissant pour ce type d’utilisation, qui voit jusqu’à huit clients se succéder en une journée. Nous avons basculé sur une ambiance foncée et renforcé les sièges, notamment. Il y a au moins dix éléments corrigés sur chaque voiture. Nous sommes désormais dans une deuxième phase, qui consiste à concevoir des voitures spécifiques pour l’autopartage, encore plus adaptées, notamment leur robustesse extérieure et avec une connectivité spécifique.



Ce seront des modèles inédits ?

Il y a un modèle sur lequel nous avons imaginé une version spécifique au car sharing. Nous y intégrerons tout ce que l’on a appris du service depuis le lancement. Il y aura une masse de détails, qui, comme le boîtier connecté [fonction d’ouverture à distance], seront déjà intégrés en sortie d’usine. Par exemple, nous n’aurons plus à démonter les tableaux de bord, ce qui coûte cher.



Quel est le point mort pour espérer être rentable avec ce service ?

Entre cinq et sept usages par jour par voiture. Paris atteindra cet objectif dans deux à trois ans. L’investissement est important pendant cette période, ce qui explique que nous avons besoin d’un cadre incitatif et juridique autour pour pouvoir opérer.



C’est-à-dire ?

Nous devons, par exemple, nous assurer de la gratuité du parking ou d’un tarif préférentiel pour nos clients en partenariat avec les villes. Nous n’avons clairement pas la capacité à payer les places de stationnement dans les premières années auprès des mairies. Ces mesures de démarrage incitatives sont importantes, car l’autopartage est un business difficile à rentabiliser. Nous avons fait de 10 à 15 % du chemin de l’optimisation d’une opération comme Zity. Nous en apprenons tous les jours, c’est un nouveau métier pour Renault et pour l’ensemble des acteurs qui officient sur ce sujet, les assureurs doivent inventer avec nous, tout comme les villes.



Le coût des ajustements sur les voitures entre en compte dans le niveau zéro de rentabilité ?

Oui. Et ça va même accélérer nos objectifs de rentabilité. Notre expérience en tant que constructeur nous servira énormément. Car plus les voitures vont venir s’intégrer dans le dispositif, moins elles seront chères.



Allez-vous opérer dans d’autres villes ?

Oui, en France et en Europe. Nous travaillons actuellement avec douze très grandes villes européennes, dont des françaises. Ce n’est pas un simple contact, elles nous demandent de venir, car elles sont fortement intéressées par le car sharing électrique.

Ada, Marcel, Moov’in... La liste des acteurs est longue dans cette activité. Que représente Zity dans la stratégie globale de Renault sur la mobilité ?

En tant qu’entreprise automobile, Renault est forcément en train d’étudier tout le panorama de la mobilité. Le groupe a créé de nombreuses sociétés ou pris beaucoup de participations pour comprendre ce qu’il se passait. Dans le cadre du car sharing et de Zity, pour se démarquer, la décision a été forte de s’engager avec le groupe espagnol Ferrovial, spécialiste de l’infrastructure et du service.

Renault n’aurait pas pu se lancer seul ?

Zity est une coentreprise qui émane d’une alliance de compétences. Nos équipes sont communes, elles savent opérer un service en ville ; nous, fabriquer des voitures, les entretenir et les gérer. Avec ce partenaire, nous avons gagné au moins cinq ans.



Quel rôle le réseau de distribution peut-il occuper dans Zity ?

Si les convoyeurs de la société Parkopoly rapportent les voitures vers les bases pour les recharger, les nettoyer et les désinfecter, les sites parisiens de Renault nous servent de back-office : ils entretiennent et réparent les Zoé. Ensuite, nous encouragerons fortement le réseau à développer un nouveau métier et à mettre en place des opérations d’autopartage avec Renault Mobility, dont le parcours de location est entièrement digitalisé. Ce qui est sûr, c’est que nous allons accélérer dans l’autopartage et que notre réseau tiendra un rôle important.



A LIRE. Les 10 plus gros distributeurs Renault-Dacia en France en 2019.





(*) Mobilité partagée qui consiste à laisser à disposition du public, en libre-service, véhicule, vélo, trottinette ou scooter sans qu’ils soient rattachés à une station ou à une borne.



(**) Moov’in est devenu Ada Paris, un service d’autopartage en boucle déployé sur des emplacements réservés dans la capitale.