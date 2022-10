Un lancement en France avec l’appui du réseau de garages Motrio

Pour accélérer sur la digitalisation de ses services après-vente automobiles multimarques au niveau européen, le groupe Renault annonce le rachat de la start-up Fixter. Cette dernière propose un service en ligne permettant de planifier l’entretien de sa voiture sans avoir à se déplacer dans un garage.permettant aux particuliers et aux professionnels de prendre rendez-vous en ligne chez un garagiste, le tout associé à un service de récupération et de livraison à domicile du véhicule avant et après l’entretien.Hagan Dogu, vice-président du groupe Renault en charge de l’après-vente, indique que le développement de l’activité sur le marché de la rechange multimarque constitue « un axe stratégique » pour le Losange. « Nous modernisons en profondeur notre chaîne de valeur de l’après-vente, dit-il, afin de toujours mieux répondre aux attentes de nos clients. » Le dirigeant estime que le rachat de Fixter permettra de « combiner l’expertise et la force de frappe du groupe et de son réseau avec l’agilité et la connaissance de tous les aspects digitaux de la maintenance automobile de Fixter ».À LIRE. Mobilize, l'un des pivots du groupe Renault d'ici à 2030 Après un déploiement au Royaume-Uni, les services de Fixter seront lancés en France à partir du second semestre 2022. La start-up entrée dans le giron de Renault bénéficiera d’emblée de l’appui du réseau multimarque des garages Motrio , qui compte 2 500 points de vente en Europe, dont plus d'un millier en France. De même, le groupe Renault mettra à disposition de ce lancement ses services digitaux déjà en place, ainsi que les services financiers proposés par Mobilize Financial Services (ex-RCI Bank and Services).Dans le détail, Fixter propose une plate-forme unique permettant la prise de rendez-vous en ligne, l’élaboration des devis, la collecte du véhicule à domicile pour l’emmener dans un garage partenaire, la facturation, le service après-vente, la garantie, ainsi que la livraison après les opérations de maintenance. Cette prise en charge respectant un cahier des charges « strict » permet un gain de temps pour le garage comme pour le client, mais aussi des « tarifs attractifs » négociés par Fixter.