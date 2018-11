Que ce soit dans la pièce de rechange, l’autopartage et la mobilité ou encore le véhicule d’occasion, les constructeurs n’hésitent plus à mettre la main au portefeuille pour explorer de nouveaux marchés. Sur les business de la pièce de rechange et du véhicule d’occasion, PSA a clairement rebattu les cartes. Le groupe dirigé par Carlos Tavares a notamment pris une participation majoritaire dans Aramisauto, en 2016, avant de lancer quelques mois plus tard sa vitrine Carventura.com , qui accompagne les particuliers dans la vente ou l’achat d’un véhicule d’occasion. En Allemagne, Daimler a récemment pris une participation de 20% dans Heycar , plateforme allemande spécialisée dans la vente de voitures d'occasion, créée en 2017 par Volkswagen.Renault a décidé d’investir à son tour sur le marché du VO de particulier à particulier (C2C).Le groupe vient ainsi d’annoncer l’acquisition de la start-up française Carizy.Fondée en 2015, celle-ci compte une trentaine de collaborateurs et travaille avec plus de 300 inspecteurs automobiles. Depuis son lancement, elle est intervenue sur 2 000 transactions de véhicules. Pour rappel, Carizy avait ouvert son capital en juin 2016 aux groupes Macif et Matmut , concrétisant une levée de fonds d’1 million d’euro.Le marché françaispar an, soit environ les deux tiers du marché VO total. Cependant, les volumes traités par ces sociétés demeurent encore confidentiels.