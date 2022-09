Flins, le site industriel emblématique de Renault situé dans les Yvelines, est à l’orée de sa plus grande transformation. En 2024, les derniers véhicules (Nissan Micra et Renaut Zoe) sortiront de la ligne de production. En attendant, l'usine se refait une santé pour devenir la première Re-Factory du groupe en Europe. Un centre dédié à l’économie circulaire et à la mobilité, dupliqué aussi à Séville à partir de 2022. L'objectif est de redonner une seconde vie aux batteries, aux voitures, aux pièces... Ce plan de transformation sera déployé progressivement jusqu’en 2024 pour s’organiser autour de quatre pôles d’activité ayant chacun leur spécialité : Re-Trofit, Re-Energy, Re-Cycle et Re-Start. Une façon d'assurer également la pérennité des 3 000 emplois présents. Et dans ce méli-mélo de « Re » conversions, le constructeur fait la part belle aux véhicules d’occasion. Ceux-ci ont pris leurs quartiers sur quelque 11 000 m2 de bâtiments nichés au fond du site de Flins.

La Factory VO de Renault Flins, premier projet à voir le jour

La Factory VO, le nouveau centre de reconditionnement de véhicules d’occasion de Renault Group, demeure aujourd’hui le premier projet de Flins à se concrétiser. Un ambitieux plan à 8 millions d'euros, réalisé après quelques mois de travaux. Il a ouvert ses portes le 1er septembre 2021, sans accuser le moindre retard. L’argus vous propose de plonger au cœur de cette usine inaugurée le 30 novembre mais que nous avons pu visiter en avant-première. À cette occasion Gilles Mériadec, responsable de la partie commerce du projet Factory VO, a accepté de nous servir de guide. « Nous avons beaucoup investi dans ce projet. Nous avons fait le choix des meilleurs partenaires, méthodes et outils, quitte à prendre les plus chers. Le centre adopte des process semblables à ceux d'une ligne de montage de véhicules neufs. Il ne s'agit pas d'un atelier, mais d'une usine de rénovation de VO. Les véhicules suivent un parcours défini, poste par poste, et les opérations sont minutées. Nous savons donc si nous sommes en retard d’une étape à l’autre. Quand la voiture entre dans la Factory VO, elle ne doit plus passer la marche arrière mais toujours avancer. Et s'il y a des temps d'attente, ils sont très optimisés », explique-t-il.



Ce dernier souligne aussi que cette nouvelle fabrique à VO, 100 % digitalisée et organisée comme une usine d'assemblage, a été conçue pour reconditionner tout type de véhicules et de toute marque, en s'appuyant sur le savoir-faire industriel de Flins, les compétences en remanufacturing de Choisy-le-Roi (Val-de-Marne) et sur Gaia, filiale spécialisée dans la réparation de batteries et le recyclage.

Atteindre 100 voitures rénovées par jour

Le mercredi 24 novembre 2021, les équipes de L’argus ont enfilé chaussures de sécurité et chasubles pour aller découvrir l'envers du décor de la Factory VO et se plonger dans le rythme effréné de la centaine de collaborateurs. Ceux-ci devront sortir 100 voitures rénovées par jour fin décembre (au moment de la visite, le chiffre était de 60 véhicules par jour avec des équipes en 2 x 8). À noter que, pour l’instant, les produits traités sont des VP et des VUL des marques Renault, Alpine et Dacia, envoyés par la dizaine d’établissements RRG de la région parisienne.

Nous apercevons le parking de stockage/arrivée de 1 500 places (2 jours de stock, pas plus), ainsi que les prémices de la piste d’essai longue de 300 à 400 m qui sert à tester toutes les fonctionnalités du véhicule. Le roulage dynamique prend fin à la section lavage, où la voiture est nettoyée avant de passer sous l'œil des experts. Pour suivre cette troisième étape, un détour est donc nécessaire dans le nouveau bâtiment de 2 500 m2, dont la principale activité est le diagnostic. Cinq personnes s’affairent au chiffrage des réparations et à la commande des pièces. Les frais engagés varient en fonction du niveau de prestation lié à l'âge et au kilométrage du modèle. De plus, le concessionnaire indique un montant maximal pour les FRE. À noter que ce dernier peut suivre l'avancée des travaux à distance via une application, de même que le devis des réparations. Cette application est d'ailleurs au centre du processus de rénovation puisque tous les opérateurs la complètent étape après étape.

Mécanique, carrosserie, cosmétique, contrôle qualité…

Au sortir de ce premier bâtiment, le véhicule d'occasion est ensuite mené au « drive » (voir photos ci-dessus) par un jockey afin d'y récupérer une caisse de pièces détachées neuves (livrées trois fois par jour en provenance du centre de Cergy). Le magasin comptera d'ici quelques mois dans son catalogue des pièces d'échange standard et de réemploi. Aussi, un parking tampon accueille les véhicules en attente de pièces ou ceux qui doivent recevoir de nouveaux pneus. Pas question de monopoliser un pont, les roues sont démontées et remplacées par une galette, le temps de procéder au changement.

Nous entrons dans le bâtiment principal. Un couloir central draine les flux. Cette « autoroute » découpe l’usine en pôles d'activité et métier et simplifie l'acheminement des véhicules vers chaque poste. Comme sur la chaîne de production voisine, un écran géant indique le nombre de véhicules par atelier. S’il y a le moindre retard, un voyant rouge s'allume ! Lors de notre visite, 1 524 véhicules avaient été traités depuis le démarrage de la Factory.

Place à la mécanique. Vingt-huit ponts sont disposés dans une zone dédiée à une vingtaine de mécaniciens, qui suivent les programmes d’entretien constructeur, contrôlent les niveaux, etc. Le « smart repair » et la carrosserie lourde sont les étapes suivantes, où il est question de réparation de jantes, de vitrage, de débosselage sans peinture, de tôlerie, de peinture, etc. Notons que douze cabines Weinmann sont installées dans cette aire réservée à la carrosserie, dont trois sont doubles, ainsi que deux laboratoires. Ensuite, la partie cosmétique regroupe une dizaine de préparateurs, qui s'affairent au lustrage des autos, au nettoyage intérieur/extérieur et au contrôle qualité. Sur ce dernier point, s’il y a la moindre anomalie ou une petite « bêtise », un « verrouillage qualité » est alors actionné pour remonter l’information du défaut aux équipes et accentuer leur vigilance sur ce point en particulier. Ce « barrage » s’étend sur trois semaines pour éviter de réitérer toute erreur. On retrouve encore une fois le mode industriel du VN appliqué au VO.

Un taux de rotation de 10 jours

Mais que serait une usine de cette ampleur sans le volet digitalisation ? Deux cabines photos high-tech Twinner (utilisées aussi par Carnext, Daimler et VW Allemagne) achèvent le processus de reconditionnement de la Factory VO. Elles débitent chacune 196 photos en 5 minutes chrono pour réaliser une vue à 360 degrés du véhicule rénové. Dix-huit clichés sont sélectionnés pour l’annonce de vente en ligne. Une ultime halte est nécessaire pour tous les véhicules de plus 3,5 ans au poste contrôle technique. Ce bilan est directement réalisé par le partenaire SGS dans un bâtiment qui jouxte l'usine et ouvert au public. Le jockey, qui a acheminé le véhicule en question au cours de la dizaine d'étapes, s’en empare pour le positionner dans la zone de stockage avant le retour à l'expéditeur. Gilles Mériadec assure que, depuis la demande de prise en charge du véhicule par le concessionnaire jusqu’à sa restitution, il se passe 10 jours, dont 6 dans l’usine et 2 de transport, contre un taux atteignant les 21 jours sur la base de concessions parisiennes RRG. Le VO peut tout de même être commercialisé en ligne au bout de 8 jours. « Nous opérons 2 à 3 fois plus vite que la concurrence aussi. Nous avons cette obsession de l'hyper-rationalisation, nous chronométrons à la seconde », ajoute le dirigeant.

Le reconditionnement VO à Flins en 10 étapes

À ce jour, seulement une dizaine d’établissements RRG situés en Ile-de-France peuvent bénéficier de ce nouvel outil industriel à la sauce Renault. Mais dès le mois de janvier 2022, la Factory VO pourra s’ouvrir à d’autres distributeurs, comme LS Group, désireux de faire partie de l’aventure. Gilles Mériadec estime qu’en 2023, la Factory VO atteindra la cadence maximale de 45 000 unités rénovées par an à l'aide de trois équipes (200 collaborateurs), 7 j/7 - 24 h/24, soit 180 VO traités par jour. Cette performance pourrait le hisser en plus grand centre de reconditionnement d'Europe. Mais, le dirigeant prévoit aussi la suite puisqu'un troisième bâtiment est déjà à disposition afin de passer à une capacité annuelle de 100 000 VO à partir de 2024.

Fiche d’identité de la Factory VO

Adresse : usine de Flins, bd Pierre-Lefaucheux, 78415 Aubergenville (Yvelines)

Superficie : deux bâtiments (11 000 m 2 )

Superficie : deux bâtiments (11 000 m ) Effectif : 200 personnes à terme

Horaires : équipe en 2 x 8 (en 2021), montée en cadence pour travailler en 3 x 8 fin 2023

Investissement : 8 millions d’euros

Organisation : 10 métiers, dont celui de « jockey »

Objectif : 45 000 VO traités par an (fin 2023)

Taux moyen de rotation : 10 jours au total, dont 6 jours dans l’usine, véhicule recommercialisé au bout de 8 jours

Âge moyen : 3,5 ans

