C’est par un post LinkedIn que nous apprenons la nouvelle : une des activités du groupe automobile Renault a droit aussi à un vent de fraîcheur. « À compter du 1er mars 2021, la business unit après-vente de Renault met en place une nouvelle organisation pour répondre à l’évolution de l’organisation du groupe par marques et par fonctions, socle de la Renaulution » peut-on lire sur le compte d'Hakan Dogu, senior vice-president After Sales for Parts, Accessories and Service du groupe Renault. Si celui-ci conserve ses fonctions de directeur après-vente, il se doit de porter la nouvelle mission de cette division-fonction support, qui a pour principaux objectifs de soutenir les marques, d'assurer la cohérence entre elles et de garantir leur compétitivité.

Renault Tech et Motrio comme deux nouvelles directions

« Les enjeux de cette nouvelle organisation, orientée vers les marchés et les clients, sont de gagner plus en performance et en efficacité pour s’adapter aux tendances sociétales et à la compétition, mais aussi pour proposer plus de services et de valeur client », ajoute le dirigeant. Pour cela, une refonte a donc été nécessaire. Depuis le 1er janvier 2021, la business unit après-vente intègre ainsi deux nouvelles activités complémentaires : Renault Tech, dirigée par Rafael Treguer, et Motrio BU, représentée par Guy-Olivier Ducamp. Ce dernier, qui était déjà en charge des activités multimarques du constructeur, conserve donc ses responsabilités dans le cadre de la nouvelle organisation.



Depuis le 1er mars 2021 ont été nommés :