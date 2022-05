Luc Julia, expert de l’intelligence artificielle, a rejoint le groupe Renault au poste de directeur scientifique. Cet ingénieur et informaticien franco-américain est notamment le co-créateur de l’application vocale Siri. « L’arrivée de Luc Julia est une formidable nouvelle pour l’entreprise, a salué Luca de Meo, directeur général du groupe français. Son parcours exceptionnel dans le domaine de l’intelligence artificielle, les données et la connectivité des objets sera la clé pour accélérer le déploiement de notre stratégie et devenir une entreprise tech qui intègre des véhicules. La Renaulution est faite de talents, d’expertises et de l’inventivité des équipes, et nous sommes très heureux d’accueillir Luc dans ce moment de transformation

de l’entreprise ».

Répondre aux enjeux de la mobilité de demain

Luc Julia aura pour mission de soutenir les métiers et les marques dans la conception et le déploiement de la feuille de route du groupe en matière d’innovation et de technologies clés afin de répondre aux enjeux de la mobilité de demain. Il assurera le rôle d’expert dans des domaines aussi divers que l’intelligence artificielle, les interfaces homme-machine, la connectivité et les logiciels. Il supervisera la recherche et développement sur ces technologies et innovations en vue de leur intégration dans le plan produits et services du groupe. Il sera également amené à assurer l’interface avec les acteurs et partenaires clefs du secteur, notamment dans le cadre de la Software République.

« Je suis très heureux et fier de rejoindre aujourd’hui le groupe Renault, fleuron de l’industrie automobile française, a réagi Luc Julia. Heureux aussi de prendre le départ de la Renaulution et d’intégrer des équipes qui construisent l’entreprise automobile tech de demain. Ensemble, en nous appuyant sur mon expertise en matière d’interface homme-machine et d’objets connectés, nous développerons de nouvelles expériences uniques pour nos clients à bord et hors de leurs véhicules. Nous créerons ainsi de la valeur pour les marques du groupe ».

Hewlett-Packard, Apple, Samsung Electronics...

Âgé de 55 ans, Luc Julia est diplômé d'un DEA en mathématiques et en informatique à l’Université Pierre et Marie Curie (Paris) et d'un doctorat en informatique à l'École nationale supérieure des télécommunications de Paris. Il a débuté sa carrière en 1994 chez SRI International, où il crée le « Computer Human Interaction Center ». Il participe au lancement de Nuance Communications, aujourd'hui leader mondial de la reconnaissance vocale, et co-fonde plusieurs start-ups dans la Silicon Valley.et présente en 1999 « The Assistant », ancêtre de l’assistant vocal. En 2010, il devient directeur technique chez Hewlett-Packard, puis rejoint Apple en 2011 pour diriger les équipes de développement de Siri (application informatique de commande vocale). En 2012, il est nommé Senior Vice-président et directeur technique de Samsung Electronics. Depuis 2020, Luc Julia est membre de l’Académie française des technologies.