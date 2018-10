Dans le cadre des « Rendez-vous Electrique », qui propose en octobre des offres commerciales et des essais de la gamme électrique dans le réseau, Renault a décidé de reconduire son opération « essai à domicile ». En mai dernier, la marque au losange avait initié ce dispositif en se rapprochant d’ Amazon , et son service Amazon Prime. Les franciliens pouvaient ainsi tester un véhicule haut de la gamme (Talisman, Espace, Koelos) après une mise en main à leur domicile.Cette fois-ci, Renault, accompagné des agences médias Fuse et OMD, s’est associé au site vente-privee.com pour mettre en avant sa Zoé sur l’ensemble du territoire français (du 1er octobre au 10 novembre 2018). Sur le bandeau « Renault Zoe » conçu à cette occasion, les personnes intéressées déterminent un créneau horaire et un conducteur dédié à l’opération se présente chez eux sous 24h (sauf le dimanche) pour leur faire essayer le véhicule.Ce dispositif est orchestré par les concessions Renault Retail Group (RRG). Au total, les habitants de 360 villes peuvent profiter de cette opération.