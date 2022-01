Il a plus de vingt ans mais jamais le modèle Twingo n’aura paru aussi original et actuel ! Renault a mis le paquet pour pimenter le lancement commercial de cette dernière mouture prévu pour le printemps 2019. Certes, la nouvelle Twingo s’habille d’un nouveau design et se dote de nouveaux équipements mais elle s’accompagne surtout d’un dispositif numérique d’hyper-personnalisation imaginé par l’agence We Are Social et conçu par le studio Makemepulse. Le but étant de permettre à la clientèle de construire sa future voiture dans les moindres détails et de façon très ludique.



Si celle-ci clique sur le site Internet experience-nouvelletwingo.renault.fr, elle est directement plongée dans un univers 3D dont la plateforme provient du monde du jeu vidéo. Version, couleur de la carrosserie, jantes, strippings, intérieur, le client peut personnaliser le modèle comme il l’entend et profiter de la modélisation 3D, qui est remarquable et qui permet la découverte sous tous les angles. En prime, l’internaute est invité à mettre en scène la citadine à travers deux mini-jeux (course d’obstacles ou de trajectoire) et de bénéficier de quelques éléments sur le gabarit par exemple.



Mais il faudra garder sa création en tête : aucune sauvegarde n’est possible et les commandes de la nouvelle Renault Twingo n’ouvriront que dans quelques semaines sur un prix de base de 11 400 euros.