Par le biais d’un simple communiqué de presse envoyé le 11 mars 2021, le constructeur automobile Renault a émis le souhait de se détacher financièrement du groupe Daimler AG. Le lendemain, une seconde note a en effet annoncé le succès de la cession de l’intégralité de sa participation, soit 16 448 378 actions représentant 1,54% du capital de l'Allemand. Le montant de la transaction a atteint 1,143 milliard d'euros. Notons que celles-ci sont cotées sur les marchés réglementés de Stuttgart et de Francfort.

Renault et Daimler restent partenaires pour l'industrie auto

Il était stipulé dans le premier document que cette cession devait s'inscrire techniquement « dans le cadre d’un placement auprès d’investisseurs qualifiés tels que définis à l’article 2 du règlement (UE) 2017/1129, tel que modifié, par voie de construction accélérée d'un livre d'ordres (le « Placement »)». Pour le constructeur français, si le but est de soulager son activité automobile en accélérant son désendettement, cette opération financière ne devrait pas impacter le partenariat industriel existant entre le groupe Renault et Daimler. Leur collaboration reste donc inchangée. Renault produira à Maubeuge les nouveaux Classe T et Citan, dérivés des nouveaux Renault Kangoo, à partir du mois de septembre. Le futur Trafic pourrait aussi être étudié en commun avec le Mercedes Vito.



« Le placement a débuté immédiatement à la suite de la présente annonce, le règlement-livraison des actions devant intervenir au plus tard le 16 mars 2021 », poursuit la note. Ce sont BNP Paribas et HSBC Continental Europe ont coordonné cette transaction. En conclusion, le groupe Renault avertissait alors que « la cession des actions de Daimler ne constitue pas une offre au public et l’offre des actions s'adresse exclusivement aux investisseurs qualifiés, y compris en France et en Allemagne ».