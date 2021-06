45% des ventes en dehors de l’Europe

Les ventes mondiales du groupe Renault, qui culminaient à 2,08 millions d’unités au premier semestre 2018, sont redescendues sous la barre des 2 millions en 2019. Au total, il a commercialisé(VP et VUL), soit une baisse de 6,7%. Celle-ci se révèle inférieure à la baisse du marché automobile mondial, qui s’établit à 7,1% sur la période.La « résistance » s’est principalement opérée en Europe, où le groupe a vendu 1 070 641 véhicules au premier semestre 2019, un volume sensiblement identique à celui de l’an passé (418 unités de moins cette année). Renault, qui y a réalisé 55 % de ses ventes mondiales depuis janvier, a pu s’appuyer sur la Clio, d euxième véhicule le plus vendu en Europe , et le Captur, « le premier crossover de sa catégorie ». Les ventes de véhicules utilitaires ont également apporté une contribution notable, avec un volume en progression de 7,5 % sur un marché européen en hausse de 3,7 %. Dacia a signé un nouveau record de ventes en Europe, avec 311 024 véhicules vendus (+10,6 %), et affiché une part de marché de référence de 3,3 % (+0,4 point).Le groupe français a commercialiséau premier semestre 2019, soit une chute de 13,9% et une perte de près de 140 000 unités par rapport à l’an passé. Les ventes de Renault ont reculé sur l’ensemble des marchés internationaux. Les chutes ont été particulièrement prononcées dans la zone Afrique Moyen-Orient Inde et Pacifique (-27,7%, à 219 829 unités) et en Chine (-23,8% ; 89 752). Dans les zones Eurasie et Amériques, les ventes ont baissé respectivement de 5,2% et 3,9%.Le groupe parvient à tirer son épingle du jeu sur quelques marchés, comme au Brésil (+20,2%), ou en Afrique, où il réalise près d’une vente sur cinq (19,3% de part de marché) avec près de 110 000 véhicules vendus.« Au deuxième semestre, nous nous concentrerons sur la réussite des lancements des nouvelles Clio et Zoe en Europe, Arkana en Russie, Triber en Inde et Renault City K-ZE en Chine », annonce Olivier Murguet, membre du comité éxécutif, directeur commercial et des régions du groupe Renault.Le groupe français entrevoit un marché mondial en baisse par rapport à l’an passé et un marché européen stable (hors « hard Brexit ») en 2019.