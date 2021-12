Renault Retail Group a développé sur son site web un nouveau programme baptisé Sofa (Sales online for automotive), qui permet aux internautes de réaliser 100 % de leur parcours d’achat de voiture d’occasion à distance. Ce dispositif a été testé au sein de plusieurs plaques RRG en mai 2020 et embarque désormais l'ensemble des concessions de la filiale. Après avoir sélectionné à l’aide du moteur de recherche un véhicule de la marque Renault, l’acheteur choisit son mode de livraison (à domicile ou dans l’un des 100 points de vente RRG), les services et options complémentaires, ainsi que son paiement (au comptant ou en location avec option d’achat). « Renault Retail Group enrichit l’expérience client en proposant des services adaptés aux nouvelles attentes des consommateurs. C’est aujourd’hui le premier groupe de distribution à proposer une offre commerciale ainsi qu’un bon de commande dématérialisé associé à un contrat de financement digitalisé », revendique la filiale de distribution de Renault.

Le financement est assuré par RCI Banque, partenaire du projet pour les offres de financement et d’assurances. L’Internaute peut être accompagné dans son parcours par une équipe d’e-conseillers commerciaux joignable par chat, mail ou téléphone, du lundi au vendredi de 9 h 00 à 20 h 00, et le samedi de 9 h 00 à 17 h 00.

Près de 4 000 véhicules d'occasion proposés par RRG

Au total, le site recense près de 4 000 VO de la marque au losange. Renault Retail Group commercialise les marques Renault, Dacia, Nissan et Alpine et dénombre 100 points de vente en France. La filiale du constructeur français compte 11 000 collaborateurs, répartis sur 185 sites dans 13 pays européens. En 2019, elle avait commercialisé 340 000 voitures neuves en Europe (189 911 en France), 210 000 voitures d’occasion (143 847) et réalisé un chiffre d’affaires de 10 milliards d’euros (6,1 Mds d’euros en France).



En juillet 2020, la filiale de distribution PSA Retail de l’autre grand groupe automobile français, PSA (Stellantis désormais), avait également déployé son nouveau site web permettant de proposer « un parcours client digital à 360° » pour l’achat de voitures d’occasion.



