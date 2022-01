Renault Retail Group, filiale de distribution du groupe Renault, a annoncé ce jeudi 11 mars en Comité social et économique central la poursuite de son « projet d’évolution de périmètre pour l’année 2021 », qui prévoit la cession de huit nouveaux points de vente en France.

Cela concerne les points de vente situés à Lille, Douai, Valenciennes, Seclin, Rennes, Nantes, Toulon, ou encore La Seyne-sur-Mer, qui emploient environ 1 200 salariés. Cette décision intervient alors que RRG s’est déjà séparé de dix concessions en 2020, dont celles d’Orléans, Nancy, Mulhouse, ou encore Strasbourg.



Aller chercher « une rentabilité durable »

Renault assure que cette décision, destinée à renflouer les caisses alors que le groupe a subi une perte historique de 8 milliards d’euros en 2020, n’aura aucun impact sur les emplois et qu’elle ne remet pas en cause la pérennité de ces sites de distribution. Par ailleurs, le constructeur français assure que RRG « a identifié, avec l’appui de la direction commerciale France de Renault, des repreneurs fiables et robustes », qui commercialisent déjà les marques du groupe.

L’entreprise dirigée par Luca de Meo ajoute que RRG, qui perd de l’argent, doit « repenser en profondeur son business model », mais aussi « s’inscrire dans la trajectoire d’une rentabilité durable en prenant en compte la profonde mutation du marché automobile et l’évolution des besoins des clients ».