C’était l’un des objectifs annoncés par Emmanuel Macron lors de la présentation du plan de soutien à l’automobile fin mai 2020 : accélérer le déploiement de bornes de recharge électrique, avec en objectif la barre des 100 000 points de recharge d’ici à 2021 (au lieu de 2022). Le groupe Renault, qui a déjà annoncé qu’il rejoindrait le projet de « l'Airbus des batteries » (avec PSA et Total), franchit une nouvelle étape sur le volet des véhicules électriques avec la création de la société Elexent. Celle-ci entend « apporter aux entreprises une solution de simplification et d’optimisation des infrastructures de recharge de leurs flottes électriques et hybrides rechargeables ».



Elexent répond aux besoins des entreprises et des collectivités

Cette nouvelle entité opère sur toutes les étapes des projets d’infrastructures de recharge (conseil, conception, installation, exploitation des bornes...), « tout en intégrant les stratégies d’optimisation énergétique et le couplage aux énergies renouvelables ». Renault informe que les solutions proposées par Elexent sont compatibles avec tous les types et toutes les marques de véhicules électriques (deux-roues, véhicules légers, utilitaires, poids lourds ou engins spéciaux…). La société cible les petites et moyennes entreprises, ainsi que des grands groupes, qui exploitent des flottes de véhicules électrifiés. L’entité du groupe Renault travaille aussi avec des sociétés foncières, des parkings, des centres commerciaux ou encore des collectivités locales, qui proposent des services de recharge à leurs clients ou au grand public.

Elexent se déploie dans six marchés clés de la mobilité électrique

En France, Elexent a conclu un partenariat avec l’entreprise Solstyce, spécialiste de la transition énergétique. Des rapprochements seront noués avec des partenaires experts dans chaque pays européen, afin d’accélérer le déploiement. « Les structures nationales ainsi constituées sont en charge du fonctionnement opérationnel et des contrats locaux dans chaque pays d’implantation », précise Renault. D’ici à la fin de l’année, Elexent entend s’implanter sur six marchés clés de la mobilité électrique en Europe : la France, l’Allemagne, le Royaume-Uni, la Suisse, l’Autriche et les Pays-Bas.