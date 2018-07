A trois jours de la finale de la Coupe du Monde de Foot, la marque au losange et le club du Paris Saint Germain ont annoncé la signature d’un partenariat. La rumeur circulait depuis déjà plusieurs semaines. Les deux marques, qui seront unies pour les trois prochaines années, annoncent "le déploiement de campagnes publicitaires de grande envergure, en France et à l’international". Renault pourra notamment surfer sur la notoriété du club parisien et de ses stars internationales sur des marchés stratégiques tels que la Chine ou l’Inde.« Ce partenariat majeur nous offre de nombreuses opportunités d'activation, en France comme à l'international, au bénéfice de nos clients et de nos réseaux commerciaux », commente Philippe Buros , directeur commercial France du groupe Renault. La marque au losange remplace Citroën, dont la collaboration avec le PSG avait pris fin en juin 2017. Certains médias parlent d’un contrat qui s’élève 6 millions d'euros par an.A un niveau plus local, le groupe Lempereur a annoncé récemment la reconduction de son partenariat avec le club du RC Lens pour une nouvelle durée de 3 ans. Seule différence, toutefois, la collaboration engage désormais la marque Hyundai, tandis que le premier partenariat scellé en 2015 portait autour de la marque Nissan.En octobre dernier, le groupe Lempereur avait organisé son salon du véhicule d’occasion à l'entrée du stade Bollaert, à Lens.