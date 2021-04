La succursale de Bourgoin-Jallieu dit adieu à son site historique, 21 années d'implantation. Et c’est à Vaulx-Milieu, à 8 kilomètres de son ancien fief, qu’elle déploiera ses nouveaux aménagements. Le mardi 14 mai 2019, en plein cœur de la zone concertée d’aménagement (ZAC) de Mussiat, les équipes de Renault Trucks Grand Lyon ont posé les premières pierres de ce nouvel édifice. Idéalement situé (à 30 minutes de Lyon), ce bâtiment flambant neuf de 1500 m² possède aussi le précieux atout d’être desservi par la sortie n°6 de l’autoroute A43, reliant Lyon à Grenoble.« A compter de la fin de cette année, les clients de Renault Trucks France bénéficieront ainsi d’un tout nouveau site, d’un nouvel atelier, d’un nouvel espace plus moderne, plus accessible, plus à même de nous permettre de leur assurer la meilleure qualité de service possible, et ce au cœur du Parc de Muissiat, sur la commune de Vaulx-Milieu », met en exergue, directeur de Renault Trucks Grand Lyon, avant de poursuive : « C’est une étape de plus dans notre développement et dans notre ambition de conserver notre place de numéro un dans l’agglomération lyonnaise et dans la région ».L’établissement disposera d’un espace d’accueil et d’attente pensé pour les conducteurs. Ces derniers pourront s’y reposer, se connecter au réseau sans fil ou encore prendre une douche. L’espace sera d’ailleurs certifié ISO 9 001 et 14 001, confirmant sa modernité.