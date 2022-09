Une usine pour recycler les camions âgés et kilométrés

Une offre constructeur de pièces de réemploi

Après la création en 2018 d’un atelier de transformation des véhicules d’occasion (Used Trucks Factory à Bourg-en-Bresse), Renault Trucks poursuit sa démarche en faveur de l’économie circulaire avec l’ouverture du site industriel Used Parts Factory. Cette implantation, la première du genre en France, permettra depuis de revaloriser les pièces et les matières premières qui les composent. « Cette initiative a été validée par une étude préalable menée en 2020 par Renault Trucks aux côtés du spécialiste Indra Automobile Recycling et de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe) », précise le constructeur rhônalpin.À LIRE. Vers un début de filière "pièces de réemploi" pour les poids lourds Installée au cœur de son site industriel de Lyon-Vénissieux, cette usine de 3 000 maccueillera des camions d’occasion de la marque affichant un kilométrage important, « mais dont certaines pièces conservent un fort potentiel de réemploi. Les camions Renault Trucks et leurs composants sont en effet conçus pour durer plus de 1,5 million de kilomètres », rappelle le constructeur. Identifiés au préalable, les composants qui feront l’objet d’une réutilisation () seront prélevées par les opérateurs. Une fois les pièces destinées à la réutilisation mises de côté, les autres composants seront recyclés. « Les longerons, par exemple, seront découpés puis acheminés jusqu’à la fonderie voisine. Le métal extrait sera utilisé pour fabriquer un nouveau véhicule, détaille Renault Trucks. Les composants destinés à être réemployés seront ensuite vérifiés, nettoyés et étiquetés à des fins de référencement et de traçabilité. Ces pièces de réemploi rejoindront le magasin de pièces de rechange de Renault Trucks situé à proximité, au même titre que les pièces neuves d’origine. »

Ces pièces de réemploi, commercialisées sous le label Used Parts by Renault Trucks, seront proposées aux concessionnaires du réseau via la plate-forme d'e-commerce du constructeur dédié aux pièces de rechange. Renault Trucks indique que ces pièces bénéficieront d’une garantie constructeur et seront en moyenne 50 à 60 % moins chères que les neuves. Cette nouvelle gamme pourrait constituer une alternative à la pénurie de composants et de matières premières qui affecte l’industrie automobile. « S’agissant de pièces de rechange d’occasion pour ses anciennes gammes de véhicules, Renault Trucks poursuit sa collaboration avec Indra Automobile Recycling et proposera à son réseau de concessions une offre de pièces issues de démantèlements opérés par le spécialiste du recyclage », complète le constructeur.



En France, Renault Trucks s’appuie également sur un centre consacré au reconditionnement et à la vente de camions d’occasion, situé à Saint-Priest (Rhône), ainsi que sur un atelier de recyclage (moteurs, boîtes de vitesse, filtres à particules, systèmes d’échappement et d’injection) dans son usine de Limoges.