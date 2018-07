Volvo Group Trucks a choisi de se structurer autour de deux organisations distinctes sur le marché français avec la nomination d’un président pour les marques Renault Trucks et Volvo Trucks. Le groupe entend ainsi « accélérer le développement commercial de chacune de ses marques et consolider la qualité de service rendue aux clients ».Nommé directeur général de la division camion du groupe Volvo en France le 1er février 2018, Christophe Martin se consacre pleinement, depuis le 1er juillet 2018, à la marque au losange sur le marché français, en qualité de président de Renault Trucks. Diplômé de l'emlyon business school, il a occupé précédemment plusieurs postes de direction des ventes et du marketing en France, en Europe centrale, en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie pour les différentes marques de camions du groupe Volvo (Mack Trucks, Renault Trucks, UD, Volvo Trucks).Du coté de Volvo Trucks France, le poste de président est occupé depuis le 1er juillet par Christophe Tharrault, qui était depuis mai 2015 directeur général du Volvo Truck Center Ouest. Diplômé en génie mécanique puis de l’ESCRA (Ecole supérieure du commerce des réseaux de l’automobile), il a exercé plusieurs fonctions de management au sein de Volvo depuis 1992, notamment en tant que directeur commercial france entre 2006 et 2015.De mars 2018 jusqu’au mois de février 2018, l’entité Volvo Group Trucks France était dirigée par Jean-Claude Bailly, qui coiffait les deux marques. Ce dernier a pris les rênes de Renault Trucks Europe en début d’année.