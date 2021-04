" Ajuster notre organisation et réduire nos coûts est impératif pour la pérennité de notre entreprise et pour celle de nos partenaires et fournisseurs ", expose Bruno Blin, président de Renault Trucks dans un communiqué. " Notre volonté est de nous appuyer uniquement sur des mesures de départs volontaires et des mobilités internes, et ainsi de ne procéder à aucun licenciement contraint." Ces mesures font partie d’un vaste plan de restructuration de la part de la maison mère de Renault Trucks, le groupe suédois AB Volvo, et qui concerne 4 100 salariés dans le monde. Le président directeur général du groupe scandinave, Martin Lundstedt, met lui aussi en cause les mesures prises pour lutter contre le coronavirus.



Une réduction d’effectifs déjà enclenchée avant la crise



Déjà concerné par une baisse d'activité avant la pandémie de Covid-19, le groupe avait diminué le nombre de ses effectifs ouvriers de 5 000 personnes entre mars 2019 et mars 2020. Le nombre d'employés de bureau et de cadres avait quant à lui diminué de 2 300 sur la même période. A ce sujet, la CFE-CGC s’inquiète de ces baisses d’effectifs régulières : " La diminution du nombre de salariés engendre une perte de savoir-faire et une baisse de la capacité de développement, tant technique que commercial ". Reconnaissant, le constructeur note que la nécessité de réduire les effectifs aurait été plus importante encore sans les divers programmes de soutien gouvernementaux, permettant le chômage technique et d'autres mesures similaires. En outre, Renault Trucks " réfléchit à créer de nouveaux postes par la ré-internalisation de certaines activités qui permettrait de réduire le nombre de suppression de postes de façon significative ", conclut le constructeur.



