Sans la moindre note, dans un français impeccable, l’Italien Luca de Meo a réussi son entrée en scène en tant que directeur général de Renault. L’incrustation vidéo précisait toutefois au bas de son nom « futur directeur général », car l’intéressé prendra ses fonctions à compter du 1er juillet 2020.

Se décrivant comme « très heureux et pourquoi pas un peu ému » le nouveau directeur de Renault est revenu sur les raisons qui l’ont poussé à quitter le groupe Volkswagen pour rejoindre le constructeur qui lui avait offert, voilà 25 ans, son premier emploi dans le monde de l’automobile : « J’ai toujours aimé aller là où il y a des défis, des challenges (…) Je reviens chez Renault pour le challenge » a-t-il indiqué, avec la conscience qu’il s’agit ni plus ni moins que de « redresser l’un des plus grands constructeurs mondiaux ».

Le groupe Renault est loin d’être au bord du dépôt de bilan, cependant. Le travail de M. de Meo ne sera pas celui d’éteindre les incendies, mais de parvenir à retrouver de la croissance.

Son premier défi consistera sans doute à s’assurer que le groupe Renault ne paiera pas de pénalités à Bruxelles pour cause de non-respect des émissions moyennes de CO2 de ses modèles. L’affaire serait plutôt bien engagée sur ce point : « Nous sommes tout à fait en ligne avec la trajectoire » a ainsi annoncé Clotilde Delbos, toujours directrice générale par intérim de Renault, « nous prenons même un peu d’avance, le nombre de véhicules électriques est un peu plus élevé que ce que nous avions en tête voilà quelques mois ». L’objectif des 95g de CO2 est d’une telle importance qu’il s’agit même d’un critère entrant dans la composition de la part variable du salaire de M. de Meo. Une première, chez Renault.

Quid du haut de gamme ?

D’autres sujets offrent cependant des perspectives moins réjouissantes : le haut de gamme chez Renault, par exemple, qui a fait l’objet d’une question de la part d’un actionnaire : « Nous verrons avec Luca de Meo » a répondu Jean-Dominique Senard, le président du conseil d’administration. Qui a tout de même précisé que le fait que Renault peinait dans le haut de gamme n’était « qu’une forme de rumeur ». Clotilde Delbos a abondé aussitôt, démentant « les rumeurs disant que nous sortons du segment C ou du segment D ». Avec une Talisman qui s’est vendue à hauteur de 2607 exemplaires et un Espace à hauteur de 676 unités dans le monde depuis le début de l’année, Luca de Meo devra donc trouver un moyen de parvenir à rendre à nouveau le haut de gamme français attractif.

Quid de l'industrie ?

Il est enfin un sujet particulièrement délicat qui attend le nouveau directeur général de Renault : l’industrie. « Nous sommes très attachés à la production en France » a souligné Jean-Dominique Senard. Et de répéter une litanie déjà prononcée maintes fois : « Si nous voulons donner de la compétitivité aux sites industriels, il faut les charger correctement » a expliqué le président du conseil d’administration.

Selon son propos, le choix de Renault de ne pas accroître ses capacités industrielles hors de France viendrait précisément de la volonté d’accroître la fabrication effectuée dans l’Hexagone… D’ailleurs, « en France, nous prévoyons un quadruplement de la production de véhicules électriques d’ici 2024 » a continué M. Sénard. Soit 256 244 autos électriques à fabriquer, contre 64 061 en 2019. Luca de Meo ne s’est-il pas présenté comme un amateur de challenges ?