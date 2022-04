10 000 formations et reconversions

[Mise à jour du 13/10/2021]Alors qu’il « réaffirme sa volonté de positionner la France au coeur de ses activités industrielles et de recherche et développement », en y installant « des technologies d’avenir », le groupe Renault a lancé, jeudi 16 septembre, des négociations avec les syndicatsDans le cadre de son plan Renaulution , qui prévoit notamment de produire neuf nouveaux véhicules en France d’ici 2025 pour viser une production de plus de 700 000 véhicules par an, il entend faire partir 2 000 salariés entre 2022 et 2024, tout en recrutant 2 500 personnes dans le même temps.Le constructeur a également indiqué sa volonté de « diminuer de moitié son empreinteimmobilière des sites tertiaires afin de mieux l’adapter à ses besoins réels », soit deLe constructeur précise toutefois vouloir « maintenir en France les sites techniques d’ingénierie de Lardy et Aubevoye ainsi que ses sites industriels et logistiques du périmètre de la négociation en cours ».À LIRE. Bilan constructeurs. Renault se refait une santé Dans le détail, Renault compte créertout en recrutant 2 000 personnes dans ses usines françaises. En parallèle, « 10 000 formations et reconversions sont prévues sur l’ensemble des métiers ».Alors que les négociations avec les syndicats sont prévues jusqu’à fin 2021, la direction du constructeur automobile évoque « 1 600 départs potentiels » dans l’ingénierie contre « 400 recrutements sur de nouvelles compétences clés, comme les data sciences ou la chimie des batteries », mais aussi 3 000 formations ou reconversions. Dans les fonctions support, il y aurait 400 départs, 100 recrutements de « compétences clés » et 2 000 formations ou reconversions. Les cadres de l’ingénierie et les fonctions supports ont participé à plusieurs mouvements de grève cette année. À LIRE. Renault ElectriCity, nouveau pôle électrique des Hauts-de-France Notons que dans le plan d’économies dévoilé au printemps 2020, Renault, qui fait partie des entreprises ayant le plus bénéficié du prêt garanti par l’État, avait annoncé 15 000 suppressions de postes dans le monde, dont 4 600 en France. Parmi ceux-ci, 2 500 concernaient l’ingénierie et 1 900 les fonctions support. Le plan de 1 900 départs volontaires via une rupture conventionnelle collective est toujours en cours, tandis que 2 100 départs « naturels » (dont les départs en retraite) ont été effectués dans les usines.Dans ce contexte, les syndicats se montrent prudents. La CFDT indique qu’elle « n’acceptera aucun licenciement sec », tout en reconnaissant que « le projet présenté est ambitieux ». FO ne souhaite également « aucun départ contraint », mais salue des annonces qui « vont dans le bon sens ». Guillaume Ribeyre, délégué CFE-CGC, souligne quant à lui queet que son syndicat se positionnera quand il disposera de « tous les éléments au cours de la négociation ».