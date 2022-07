Deux nouvelles structures baptisées « Ampère » et « Horse »

Selon les informations de Reuters et Bloomberg, citant des sources internes et des analystes financiers, la direction de Renault envisagerait de séparer son activité dédiée aux nouvelles mobilités et véhicules électriques et d’introduire éventuellement en Bourse la nouvelle entité à l’horizon 2023. Dans le même temps,ébranlée par la guerre en Ukraine et les sanctions contre la Russie, son deuxième marché au niveau mondial.Les principaux dirigeants du groupe Renault , dont le directeur général Luca de Meo et le directeur financier Thierry Piéton, ont organisé début avril une réunion avec des analystes. Dans une note, Pierre Quemener, analyste pour la banque d’investissement Stifel, indique que « l’équipe de direction continue de mener des travaux exploratoires en vue de séparer éventuellement la société en deux entités ».À LIRE. Ford se scinde en deux pour accélérer sur la voiture électrique La réflexion autour de cette éventuelle profonde refonte de Renault intervient alors que le constructeur automobile traverse une mauvaise passe. Ayant tout juste retrouvé le chemin des bénéfices en 2021 après deux années de pertes, Renault a suspendu la production dans son usine de Moscou et annoncé qu’il évaluait les options possibles concernant AvtoVaz, maison mère de Lada qu’il contrôle. Au cours du premier trimestre 2022, le cours de Bourse de Renault s’est par ailleurs effondré d’environ 30 %, et pointe désormais bon dernier du CAC 40 en termes de capitalisation boursière avec moins de 7 milliards d’euros, contre plus de 40 milliards pour Stellantis. Outre la possibilité de lever des fonds pour assumer les importants coûts de développement sur le véhicule électrique,Alors qu’une évaluation en interne et des discussions avec les syndicats devraient intervenir d’ici au mois de juillet, une source interne citée par Reuters indique que Luca de Meo souhaite « avancer rapidement sur la création des deux entités ». Plusieurs groupes de travail s'activeraient au développement de ces deux structures juridiques, baptisées « Ampère » pour l’électrique et « Horse » pour les actifs thermiques et hybrides. La première pourrait être basée en France, tandis que la seconde pourrait s’implanter à l’étranger et s’ouvrir à des partenaires externes.