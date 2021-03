La direction de Renault a confirmé au comité social et économique (CSE) avoir mis en vente le site industriel La Fonderie de Bretagne, installé à Caudan depuis 1965. Le groupe automobile cherche donc en cette mi-mars un repreneur qui lui paraîtrait ainsi « plus à même de pérenniser les activités et les emplois ». Dans cette usine, ce sont 350 salariés qui travaillent à la fabrication de bras de suspension, de collecteurs et coudes d'échappement, ainsi que de différentiels de boîte de vitesses. « Ce n'est pas une surprise mais c'est une trahison » a déclaré à l'AFP le délégué CGT Maël Le Goff, à la sortie du CSE.

Renault avait déjà revendu La Fonderie de Bretagne

« Ce qui nous dégoûte dans cette histoire, c'est que les salariés ont tout fait pour reconstruire l'outil de travail [à la suite d’un incendie en 2019]. Ils se sont démenés avec les changements de postes et les changements d'horaires pour au final s'entendre dire “ on s'en va ” » rapporte le syndicaliste, qui promet « des actions » avant un prochain CSE prévu le 22 mars.



Notons que le constructeur au losange avait déjà revendu ce site breton en 1999 à Teksid-Fiat, avant de le reprendre en 2009. L'État et les collectivités locales avaient alors accompagné cette reprise à hauteur de 5 millions d'euros pour maintenir l'emploi. Et rappelons qu’au printemps 2020 le président Jean-Dominique Senard avait dit que cette Fonderie n'avait pas vocation à rester dans le groupe. Quelques mois avant, une annonce d’un plan d’économies de plus de 3 milliards d'euros sur trois ans avait aussi été balancé, lequel prévoyait 4 600 suppressions d'emplois sur 48 000 en France et plus de 10 000 hors des frontières françaises.



Renault veut poursuivre le dialogue avec les partenaires sociaux

« On peut comprendre la colère des salariés devant cette accélération soudaine. Nous nous sommes battus pour que ça ne ferme pas il y a un an » a souligné Loïg Chesnais-Girard, le président de la région Bretagne, à l’AFP. Qui poursuit : « Nous nous battrons pour l'avenir de ce site et de ses salariés. Renault nous doit la transparence et le respect des engagements pris. Fabrice Loher [maire de Lorient et président de l'agglomération] et moi demandons au plus vite une réunion sur le sujet avec Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie. » De son côté, Renault dit s'être engagé à « poursuivre le dialogue avec les partenaires sociaux et les acteurs du territoire » pour identifier un repreneur « qui soit le plus à même d'assurer la pérennisation des activités et des emplois ».



Renault a déjà négocié fin 2020 la suppression de 2 500 postes dans l'ingénierie et les fonctions tertiaires via des départs volontaires. Le groupe a aussi décidé de fermer son usine de Choisy-le-roi (Val-de-Marne) et de transformer son usine de Flins en centre de recyclage des véhicules et des batteries, avec des centaines de suppressions de postes à la clé.