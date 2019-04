Selon les chiffres communiqués par le constructeur,, en léger retrait par rapport à 2017 (1,4%). Le groupement annonce un chiffre plus proche des 1,2%. Ce dernier informe que la marge brute d’activité globale (hors frais de structure et frais financiers) a augmenté de 3,5%, après un bond de 15% l’année précédente. « Nous ne pouvons pas enregistrer une croissance de 15% tous les ans, commente François Mary, président du groupement des concessionnaires Peugeot. Nous aurions pu faire un peu mieux sans cette fin d’année perturbée. La marque place quatre modèles dans le top 10, globalement le réseau est satisfait et la majorité des distributeurs profitent de cette spirale positive ».tandis que le prix de vente brut moyen à clients particuliers et sociétés (avant remise) a grimpé de 2,4%. « De notre côté, nous affichons une rentabilité autour de 1,5%, indique un dirigeant du Grand Est. Nous avons réalisé une très belle année en 2018 même si la marque reste exigeante à l’égard de son réseau ». Pour ce dirigeant basé dans le Grand Ouest, « l’exercice a été très satisfaisant, avec des rentabilités autour de 2%, portées par la croissance de l’activité VN associée à des plans d’action mis en place sur l’après-vente et le VO ».Des éléments moins favorables sont toutefois à relever. « Compte tenu de la dynamique actuelle, le constructeur fait moins d’effort pour aider son réseau, par exemple en faisant supporter certaines charges par les distributeurs (les leads, les sorties de tableau de bord...), ce qui n’était pas le cas avant. Peugeot a également procédé à deux augmentations importantes des prix des voitures neuves en 2018, nous obligeant à faire davantage de remises afin de rester dans le marché par rapport à la concurrence », détaille François Mary.« Peugeot a relevé le seuil minimum à atteindre sur la qualité, indique le concessionnaire du Grand Ouest. C’est particulièrement pénalisant pour les petites concessions, soumises aux mêmes normes que les grands sites, alors que les retours d’enquêtes clients y sont bien plus faibles. Le constructeur a surtout annoncé qu’il allait réduire la rémunération VN et qu’il fallait développer l’après-vente et le VO pour compenser ce que l’on va nous donner en moins ».