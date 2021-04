Dans la dernière étude comparative du cabinet Ernst & Young (publiée chaque trimestre), on comprend davantage toute l’ampleur des dégâts qu’a causé la crise sanitaire sur l’industrie automobile : au cours du premier trimestre 2020, la rentabilité des constructeurs automobiles analysés a atteint « un plus bas niveau historique depuis dix ans ».

Une rentabilité auto en baisse de 2,1%

Le décor est planté. Pour en arriver à ce premier constat inquiétant, EY s’est appuyé comme à son habitude sur quatre salves d’indicateurs et les a comparés d’année en année. La marge d’EBIT cumulée au premier T1 marque donc une baisse de 2,5 points par rapport à la même période de l’année précédente, pour s’établir à 2,1% seulement. La rentabilité globale des 17 premiers constructeurs automobiles mondiaux a donc connu un premier trimestre en repli pour la troisième année consécutive. A noter par exemple qu’en 2019, la marge des constructeurs grimpait encore à 4,6%, mais elle était déjà bien en-deçà du record de 6,5% enregistré en 2017. Jean-François Belorgey, responsable du secteur automobile et transports et associé chez EY, ne cache pas que cet indicateur en recul pourrait passer dans le négatif au trimestre suivant.

Toujours est-il que sur les trois premiers mois de l’année 2020, les bonnets d’âne de la rentabilité sont revenus à Ford et à Nissan, qui sont tombés respectivement à -2,7% et -4% contre +3,7% et +0,2% en 2019.



Le chiffre d'affaires global des constructeurs, lui, s'est enlisé de -9%, passant 422 847 M€ à 385 099 M€. Et le résultat d'exploitation a baissé 18 012 M€ au T1 2019 à 7 494 M€, soit une baisse conséquente de 58,4%.

Des liquidités en hausse de 13% dans l'automobile

EY n’a également pas oublié de mentionner les liquidités, qui elles pour le coup, sont restées sur une tendance positive. Au premier trimestre 2020, les liquidités des constructeurs automobiles (hors données disponibles des groupes français) ont connu une progression notable de 13% par rapport à la fin de l’année précédente : leur trésorerie équivaut à 207 118 milliards d’euros au 31 mars 2020, contre 183 236 au 31 décembre 2019. Ford a par exemple enregistré une variation de +94% à 7,7 milliards d’euros, quand Suzuki est tombé à -29% à 4,9 milliards d’euros. Toyota est toujours en tête du classement avec 34,9 milliards d'euros (+11%) et Mitsubishi prend place à la fin du classement avec 3,3 milliards d'euros (+8%).



Côté volume, les indicateurs ont eux aussi dégringolé. D’après le cabinet, les ventes de véhicules et utilitaires légers ont reculé de 21% pour atteindre 14 747 unités enregistrées au lieu de 18 647 au T1 2019. À l’exception de Tesla (+40% en volume et +32% en chiffre d’affaires), tous les constructeurs analysés ont subi un repli de leurs ventes au cours du premier trimestre, certains atteignant -28% comme pour Honda et Nissan ou -29% comme pour PSA.



Au niveau mondial, c’est Toyota (2,3 millions de voitures) qui s’est emparé de la première place devant Volkswagen (1,9 million) et General Motors (1,4 million). Pourtant à la lecture du podium de la rentabilité, c’est BMW qui a affiché le meilleur niveau avec 5,9% de marge EBIT vs Toyota (59,1 milliards d’euros de chiffre d’affaires) et ses 5,4%. A noter qu’avec un chiffre d’affaires de 55 milliards d’euros (2e après Toyota), Volkswagen n’a même pas atteint le top 3 de la rentabilité et a difficilement peiné à obtenir 1,6%, quand il affichait 6,4% en 2019.