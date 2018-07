Qui dit congrès annuel, dit forcément nouvelles annonces. Five Star n’a pas dérogé à la règle lors de son 25e congrès à Saomens (74) les 14 et 16 juin 2018, en dévoilant son nouveau concept dédié à la carrosserie rapide. Nommé Repair Zen, il a été définit le 17 mai 2018 par les membres du comité de pilotage et du conseil d’administration du GIE de Five Star et prévu à cet effet pour « toute intervention pouvant rentrer à l’intérieur d’une journée de travail, hors dans le cadre assurance ». Autrement dit, le réseau propose désormais aux conducteurs d’effectuer la bobologie, les petites réparations ou le débosselage.

Alain Bessin, président du GIE, a également transmis d’autres informations : la mobilité de la clientèle de particuliers ou de professionnels devra être maintenue, soit « des rendez-vous en début de matinée à la carrosserie avec le client pour mise à disposition d’un VDR et récupération du véhicule réparé le soir-même. Prêt d’un VE si possible ». Le dirigeant ne manque pas de rappeler également que les carrossiers devront déterminer une personne et une zone dédiées au fur et à mesure de l’évolution de cette nouvelle activité.



Le parti pris est clair : contrer le géant du vitrage Carglass, qui s’est approprié ces prestations rapides par le biais de rachats de solutions de spot repair au Benelux, en Italie mais aussi au Brésil. Même si cet acteur n’a pour l’instant pas prévu de s’attaquer au marché français, Alain Bessin souhaite anticiper sa potentielle venue.

« Nous allons intégrer petit à petit ce panneau Repair Zen dans notre activité mais nous n’allons pas tout réorganiser non plus. Il faudra simplement investir dans de petits équipements et produits ainsi que se qualifier sur ce sujet. Mais nos carrossiers savent tous faire de la carrosserie rapide et ils en font tous déjà, seulement, personne ne le sait. C’est donc le but de notre démarche que de créer ce concept », souligne Alain Bessin.

Selon lui, l’objectif est de convertir 80% du réseau d’ici deux ans.

La responsable communication et marketing de Five Star assure mettre en place l’offre dès septembre 2018, accompagnée de supports. Mais pendant le congrès, certains carrossiers avaient déjà envie de poser le panneau en rentrant dans leur carrosserie !