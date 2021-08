Mis en place en mars 2020, afin de mesurer les répercussions de la crise sanitaire sur l’activité des MRA, l’Observatoire AM Today-EBP Méca vient de livrer son bilan de l’année 2020. Ce dernier annonce qu’il a affiné ses dernières estimations et quantifié « très précisément et pour la première fois les impacts très différents qu’ont eu chacun des deux confinements sur les entrées-atelier... ». Pour rappel, EBP Méca a constitué un panel de

100 garages, avec ou sans enseigne, dont l’activité est monitorée de manière anonyme. Ils réalisent en moyenne un CA annuel de 300 000 € HT (de 120 000 € à 1,2 million €). Les données hebdomadaires varient par rapport à une base 100 prenant pour référence la dernière semaine avant confinement (semaine 11, du 9 au 15 mars).



Baisse de 8 % de l'activité des garages

Seulement – 3 % de baisse pendant le second confinement

Il ressort de ce baromètre que, soit une baisse d'activité d'environ 8 % en comparaison à la moyenne des semaines 2 à 11 qui précédaient le premier confinement. « Ce chiffre affine ainsi celui déjà connu de la Feda qui estimait le marché 2020 de la pièce VP à – 7 % », note l'Observatoire. Autre constat, ou plutôt confirmation,. « Dans un climat de grande inquiétude, de restriction massive des déplacements et de fermeture des distributeurs comme des ateliers, ces 8 semaines de paralysie généralisée ont affecté les facturations VP, en moyenne de quelque – 58 % », analyse ainsi l'Observatoire. Lors du second confinement, qui s'est étalé du 30 octobre au15 décembre, le repli a été beaucoup moins important, de l'ordre de 3 %, « soit près de 20 fois moins que la première fois ».

À la lecture du graphique ci-dessus, il apparait même que trois semaines pendant cette période ont affiché des hausses par rapport à la semaine de référence. « Le contexte plus permissif en possibilités de déplacement et une population à la fois moins inquiète, mieux équipée, plus habituée aux gestes barrières et toujours très attachée à la sécurité sanitaire de l’automobile, ont donc à peine pénalisé les entrées-atelier ». Selon l’Observatoire, il est encore difficile de mesurer l’effet du couvre-feu sur l’activité des ateliers en fin d’année 2020 mais celui-ci considère que l’impact a été marginal.

