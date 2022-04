Pas d’embellie pour le moment

Selon l’Observatoire d’activité MRA AM Today/EBP Méca, l’activité des garages de réparation automobile a poursuivi son recul au cours du mois de mars avec – 3,8 %, après un mois de janvier à – 4,5 % et un mois de février à – 4,8 % . Au total, l’activité des mécaniciens réparateurs automobiles a chuté de 4,3 % sur l’ensemble du premier trimestre 2022.La seule source de satisfaction exprimée par l’Observatoire concerne « les trois pleines semaines d’activité du milieu de mars », qui ont affiché un timide + 1 %. De même, il relativiseÀ LIRE. Réparation automobile. + 12,9 % pour l'activité des garages en 2021 Toutefois, l’Observatoire affirmeEt plus que la traditionnelle période d’incertitude créée par l’élection présidentielle , l’organisme explique plutôt cette tendance négative par « les tensions économiques et guerrières qui ne favorisent guère les dépenses des ménages ».