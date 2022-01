La pièce détachée automobile est devenue l’objet de convoitise des spécialistes par excellence : c’est à qui proposera le meilleur catalogue de produits, le service le plus pertinent et le prix le plus juste. Originauto.com, site créé par Autopass en 2013 pour se positionner comme l’un des acteurs digitaux de la distribution de pièces BtoB en France, -société rachetée par Mobivia en 2018-, a décidé de se « relancer » avec une nouvelle version de son site Internet au début du mois de janvier 2020.

Originauto a augmenté son chiffre d'affaires de 77%

Son maître-mot a été de digitaliser l’offre d’un distributeur-stockiste traditionnel tout en respectant ses fondamentaux de proximité, de services, de disponibilité et d’accompagnement. C’est en soit devenir le distributeur « tradigital » au service de tous les ateliers. Et selon les chiffres communiqués par le P-DG, Nicolas de Gaudemont, le redéploiement de l’offre est un franc succès, et ce, même en cette période de crise : +77% à fin juillet 2020 (vs 2019), +40% de nouveaux comptes, +328% de trafic sur le site. Aussi, concernant la fidélisation, 90% des clients reviennent d’un mois à l’autre.

Si Originauto estime avoir réussi à comprendre les besoins des professionnels de la réparation du marché auto français, c’est parce qu’il a su anticiper en mandatant le Gipa pour une étude. « Nous nous sommes construits sur la base de ces résultats, en à peine six mois de temps. Notre nouvelle stratégie repose sur ce nouveau site qui fait gagner du temps aux réparateurs, de la lecture et de l’analyse des informations, en passant par le processus de commande, jusqu’à la livraison et les retours », a souligné le patron.



Voici les principaux éléments à retenir de l’enquête (échantillons de plus de 700 garages), ceux notamment qui ont aidé à la conception du nouveau site Web d’Originauto.com :

61% des garagistes préfèrent commander en ligne, contre 37% par téléphone,

63% d’entre eux vont sur le Web pour s’informer, malgré leur affiliation à un fournisseur,

87% considèrent la disponibilité de la pièce comme le premier critère de choix d’un fournisseur , loin devant le prix (13%),

, loin devant le prix (13%), 59% passent plus d’une heure par jour à identifier et commander leurs pièces et regrettent la difficulté de la recherche et sa longueur (la moyenne est de six commandes par jour, 15 minutes par commandes),

93% des réparateurs considèrent qu’il est important de disposer d’un site réservé exclusivement aux seuls professionnels,

40% se disent prêts à faire du Web leur fournisseur principal.

Des pièces et pneus d'occasion vont étoffer l'offre

Tout aussi logiquement, Originauto.com revendique alors coller au mieux à ses demandes en ouvrant sa plateforme uniquement aux pros de la réparation, en offrant la livraison gratuite à J+1 maximum et en proposant 197 lignes de produits (300 000 références premiums et économiques, soit en moyenne deux marques par ligne). Le distributeur estime couvrir 97% du parc en France. Il a également renforcer le volet « humain », et garantit des réponses rapides de conseillers dédiés par chat ou par téléphone à toutes les demandes des réparateurs pour privilégier la notion de services. Et pour plus de praticité, le site est responsive, il fonctionne aussi bien sur ordinateur, tablette et téléphone : depuis le Covid-19, 15% des réparateurs commandent sur leur smartphone. Notons également que les pièces de réemploi et les pneus d’occasion seront inclus dans l’offre respectivement à partir d’octobre 2020 et début 2021. Des pièces retrofit sont aussi attendues.

Les ambitions d'Originauto

Les ambitions de Nicolas de Gaudemont, le P-DG d’Originauto, sont de fidéliser plus 3 000 garages d’ici à trois ans et de rester la principale alternative pour 3 000 autres, de couvrir la France en livraison H+4 d’ici le mois de juin 2021 et étoffer son portefeuille de logisticiens d’une dizaine d’acteurs pour arriver au nombre de 25. Le volet international est bien sûr dans les cartons : ouvrir trois à quatre pays d’ici les prochaines années, avec pour principale cible l’Afrique du Nord.