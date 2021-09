Fort de 6 millions de devis générés lors de son premier semestre 2019, IDGarages semble en mesure d’estimer l’évolution du montant des prestations automobiles au sein de l’Hexagone. Et en 2019, la tendance semble se diriger vers une « homogénéisation des prix entre les régions ». Jonathan Bloch, directeur général d’iDGarages, révèle les motifs de ces resserrements tarifaires. « Il est vraisemblable que l’usage de plus en plus en fréquent de la comparaison sur Internet a contribué à un nivellement des prix. Plus de 650 000 automobilistes se rendent chaque mois sur iDGarages.com pour comparer en moyenne les devis de 12 garages afin de bénéficier du meilleur rapport qualité/prix pour leur prestation », explique-t-il ainsi.En 2019, le prix moyen de l’ensemble des prestations les plus courantes connaît une légère baisse de 2%, « imputable à un âge moyen global des véhicules plus avancé, et donc des prestations d’entretien mécaniques moins coûteuses », selon lui.La domination du kit d’embrayage se confirme en 2019, fort de ses 653€ de prise en charge, même s’il enregistre une baisse significative de sa prestation (-5%). Le suivent dans la hiérarchie le kit de distribution (532€) ainsi que les amortisseurs avant (335€).Les postes climatisation, révision et recharge, connaissent de leur côté une augmentation progressive depuis 2017, de près de 5% chacune. Une progression sans doute corrélée à la répercussion de l’augmentation du prix du gaz réfrigérant.Plus globalement, le prix de la révision générale augmente légèrement depuis 2017. En lien avec les enseignements du baromètre 2018, cette évolution s’explique par la hausse des technologies utilisées sur les véhicules. Ces prestations se révèlent plus chères, mais aussi plus espacées dans le temps.Petite nouveauté de 2019 : un paramètre inédit se voit pris en compte par le comparateur de devis. Il s’agit duÀ partir de 1,8 million de devis « révision générale », iDGarages a pu comparer les prix en fonction de la nationalité de la marque du véhicule, son âge, ainsi que sa catégorie : berline/break versus SUV/monospace. Le bilan est le suivant : pour toutes les marques, on assiste à une baisse importante des prix de la révision après 10 ans.De plus, pour les citadines et berlines/breaks, quel que soit l’âge du véhicule, la révision est 4 fois moins chère lorsque la voiture est de marque française. A contrario, pour les voitures allemandes, de gammes généralement supérieures, la révision se révèle la plus coûteuse. Pour les SUV et les monospaces, les prix demeurent quasi-similaires pour les marques françaises, allemandes et américaines, de gammes quasi-équivalentes, et moins onéreux pour les véhicules italiens, de gammes généralement inférieures. Enfin, de manière générale, le prix de la révision se révèle 10% plus cher pour la catégorie monospace et SUV que pour les citadines et berlines/break.Conformément aux précédents baromètres, les disparités régionales se confirment et ne semblent pas susceptibles de fléchir. Le podium des régions les plus chères reste inchangé par rapport à 2018, avec l'Île-de-France (+10% par rapport à la moyenne nationale), la Provence-Alpes Côte d'Azur (+6%) et l’Auvergne-Rhône-Alpes (+5%). Les Hauts-de-France restent la région la plus abordable (-4%), accompagnée du Grand Est (-3%).