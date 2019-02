Fort recul de la production auto en Turquie

21,4% des exportations européennes vers les Etats-Unis

Dans son rapport consacré à l’industrie automobile, l’ACEA (avec IHS Markit et Eurostat) a livré les principaux indicateurs du secteur automobile dans le monde sur l’exercice 2018. Il s’est immatriculé très précisément, un chiffre en repli de 0,8% par rapport à 2017. Cette baisse résulte principalement du recul enregistré en Chine (-3,5%), le premier depuis trois décennies, qui représente 30% du marché automobile mondial. « La montée des tensions commerciales avec les États-Unis et le durcissement de la politique de crédit semblent avoir affecté la confiance des consommateurs chinois », explique l’ACEA.Le marché automobile en Amérique du Sud est reparti à la hausse (+7%), tiré par le Brésil (+12,6%), tandis qu’il s’est contracté de 1% en Amérique du Nord (-0,4% aux Etats-Unis). En Inde, portées par un solide premier semestre, les immatriculations de VN ont enregistré une croissance de 6,2%, à 3,5 millions d’unités.L’ACEA rapporte que, soit un repli de 1,2%. La production automobile a reculé de 2,5% en Chine, à 23,1 millions d’unités (29% de la production mondiale). Elle a également baissé de 1,3% en Amérique du Nord (-0,2% aux Etats-Unis), à 12,96 millions, et de 2,4% en Corée du Sud (3,7 millions). En Europe élargie, la Turquie a accusé une chute de 8,6%, avec 994 803 voitures fabriquées.Dans l’Union Européenne, la production automobile a reculé de 2,1%, à 16,1 millions d’unités. L’Allemagne reste de loin le premier producteur de voitures, malgré une chute de 9,9%, devant l’Espagne (2,1 millions ; -0,9%) et la France (1,67 million, +0,4%). Les volumes fabriqués au Royaume-Uni ont fortement diminué en 2018 (-9,7%), à 1,5 million. A l’inverse, ils ont augmenté sensiblement en Slovaquie (+9,8%, à 1,03 million).Enfin, le rapport informe quea fortement augmenté en 2018 (+9,3%), à 3,65 millions d’unités, tandis que. Les voitures neuves importées dans l’UE l’an passé sont principalement arrivées dedes véhicules produits dans l’Union Européenne, avec 1,15 million de modèles qui ont traversé l’Atlantique (-1,8%). La Chine se place en 2position (545 082 véhicules ; -5,3%) suivie par la Turquie (291 225 ; -37,6%).