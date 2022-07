« Si on me demande d’exposer trois voitures neuves dans un showroom qui peut en héberger vingt-cinq, comme c’est le cas actuellement, la question va se poser de savoir ce que je fais des superficies non utilisées », soulevait récemment le dirigeant d’un groupe de distribution. Les tensions sur la chaîne de production obligent les concessionnaires à limiter le nombre de voitures neuves en exposition dans leurs showrooms, mais cette situation pourrait ne pas être seulement ponctuelle. La problématique des coûts de structure est plus que jamais au cœur des préoccupations des distributeurs, dont les rentabilités sont fragilisées depuis deux ans. Elle se révèle tout aussi cruciale chez les marques qui s’apprêtent à adopter un contrat d’agent dans les prochaines années, donc à porter les stocks de voitures neuves. Le groupe BMW a annoncé en avril qu’il envisageait de proposer ce nouveau modèle pour la marque Mini à horizon 2024. Pour des questions de confidentialité, le constructeur allemand ne souhaite pas s’épandre sur le sujet. « Nous sommes en phase de construction de ces contrats avec le réseau et nous ne pouvons en dire davantage à ce stade » répond François Bruder, directeur du développement réseau de BMW Group France.



BMW, Mini et BMW Motorrad dans un même showroom

Le groupe BMW a imaginé plusieurs options visant à abaisser les coûts de structure au sein du réseau de distribution. Le regroupement des marques BMW et Mini dans un même showroom, qui est déjà une réalité dans plusieurs villes, constitue une première voie. À ce sujet, le constructeur précise qu’il « mettra un peu plus de souplesse à l’avenir » pour faciliter cette cohabitation. À Bourg-en-Bresse, le groupe Pautric ouvrira en fin d’année une nouvelle concession qui réunira les marques BMW, Mini et BMW Motorrad dans un même bâtiment.

BMW Fast Lane, une option pour les distributeurs

Le déploiement en France du concept de réparateur agréé Fast Lane constitue un autre élément de réponse. Lancé en 2015 et piloté depuis le siège de Munich, ce projet a démarré en France en juillet 2020 avec l’ouverture d’un premier site à Caen (groupe Pautric puis GCA à partir du 1er juillet). « Nous cherchons aujourd’hui à apporter davantage de flexibilité au sein de l’activité après-vente chez les distributeurs, avec des formats plus souples, plus petits, qui permettent de délivrer des prestations de service tout en réduisant les coûts de structure », expose François Bruder. Le constructeur allemand déplore quelques zones en France qui ne sont pas couvertes par l’après-vente et la partie service. Mais leur potentiel est insuffisant pour y implanter un réparateur agréé, qui requiert des standards plus élevés. « Il y a deux schémas possibles pour développer le projet Fast Lane, poursuit le dirigeant. Le premier cas est celui d’un concessionnaire qui exploite déjà un site traditionnel consacré intégralement à l’après-vente mais dont les volumes d’entrées se révèlent insuffisants et les coûts trop importants. Dans le second cas, un groupe peut décider d’étendre sa couverture géographique en ouvrant dans une ville un nouveau site basé sur ce concept. »

Activités obligatoires et modules optionnels

En France, un centre Fast Lane comprend deux ponts et s’articule autour de quatre activités obligatoires : service rapide, pare-brise, roues et pneumatiques, contrôle technique. L’opérateur peut ensuite choisir des modules optionnels (4 maximum) parmi plusieurs prestations : climatisation, diagnostic, moteur et transmission, smart repair, géométrie et haute tension. À ce stade, la climatisation et la géométrie sont les deux options qui ont été les plus plébiscitées par les premiers investisseurs. « Les automobilistes ont besoin de proximité, et l’idée est d’accueillir au sein de ces sites les véhicules de nos clients pour des prestations de maintenance simples, c’est-à-dire des opérations qui ne nécessitent pas des investissements trop lourds dans l’outillage ni des compétences trop poussées dans la formation » détaille Jérôme Berthelot, chef des services techniques chez BMW Group France.

Des « satellites » BMW pour la vente

Les opérations les plus techniques restent assurées au sein de la concession BMW, à laquelle le centre Fast Lane est rattaché par un avenant au contrat. Ce dernier doit être distant de moins de 200 km du site principal (et à moins de 90 min) afin d’optimiser les éventuels déplacements de véhicules entre les deux implantations. À ce jour, en plus du centre de Caen, quatre autres établissements Fast Lane sont sur les rails en France : Auch (Eden Auto), Limonest (Altitude) et Marseille (x 2, groupe Aubery). Chacun de ces sites après-vente cohabite avec un centre BMW Premium Selection et Mini Next pour la vente de voitures d’occasion. « Nous n’imposons pas cette configuration mais, en termes de rentabilité et de mutualisation des frais de structure, cela a du sens de coupler le concept Fast Lane pour l’après-vente avec un centre dédié à l’activité occasion », considère François Bruder. D’autres ouvertures de sites réparateur agréé Fast Lane sont prévues dans les prochains mois.



BMW va également entamer le déploiement de sites « satellites » consacrés à la vente. Ces vitrines reposent sur des standards plus souples et n’exposent qu’un seul modèle dans le showroom. Cette option devrait se traduire par de premières ouvertures dans les prochains mois.



