Selon le propre aveu de Louis-Carl Vignon, président de la filiale hexagonale, « le bilan de Ford France a été mitigé dans l’ensemble » en 2020. En effet, la marque américaine a vendu 55 219 véhicules particuliers en France, soit une chute de 30 % sur un marché à – 25,5 %. Le constructeur s’attendait certes à une baisse de ses ventes car « la baisse des volumes de ventes aux loueurs de courte durée figurait dans notre stratégie initiale », poursuit Louis-Carl Vignon, « même si nous n’avions évidemment pas prévu l’impact du Covid ».

Ainsi, ce canal de vente « a quasiment été divisé par deux » avec environ 6 000 unités contre 12 000 en 2019, tandis que la performance de Ford a également baissé sur le segment des flottes, car le Kuga devait être lancé en avril et il l'a finalement été en juin, alors que cette catégorie de SUV est la première sur ce canal.



Belle performance des Puma, VUL et pick-up

Le président de Ford France note toutefois quelques motifs de satisfaction, comme l’augmentation de son mix de ventes aux particuliers, « qui est supérieur à la moyenne du marché ». Tandis que le Puma, récemment primé par les Trophées de L’argus, « est devenu la meilleure vente chez Ford à partir de l’été, à tel point que nous avons réalisé quasiment autant de volumes de Puma que de Fiesta, qui était historiquement notre première vente en France », se réjouit-il. Ainsi, le poids du SUV atteint désormais 45 % des ventes de Ford contre 41 % en moyenne sur le marché français.

De même, Louis-Carl Vignon se félicite d’avoir fait « carton plein » en termes de part de marché sur le segment des VUL, puisqu’elle atteint désormais 7 % en Europe avec des volumes en baisse de 15 % contre 17 % en moyenne pour le marché. « En France, précise-t-il, notre part de marché VUL augmente pour la dixième année consécutive », tandis que le Ford Ranger domine largement le segment du pick-up. Autre bon point, les ventes de modèles électrifiés, en incluant l’hybridation légère, atteint 45 % du mix de Ford et devrait dépasser les 50 % dès 2021 alors que c’était prévu initialement en 2022.



Un réseau de 236 concessionnaires

Confiant pour cette année, où il prévoit une augmentation de la part de Ford sur le canal des particuliers, sur un marché qu’il estime à 1 950 000 immatriculations, Louis-Carl Vignon assure que « le réseau de concessionnaires Ford se porte au final plutôt bien ». Après avoir « débuté l’année 2020 en demi-teinte en termes de prises de commandes », il était ainsi « très inquiet » fin avril mais la marque a vécu « une phase de rebond » importante entre juin et décembre, qui a permis de terminer l’année « avec un carnet de commande à – 15 % ».

Ainsi, le réseau a pu se rétablir et « finir l’année de façon profitable ». S’il n’a pas pu nous dévoiler de chiffres définitifs, il nous a ainsi assuré que le réseau affichait une rentabilité moyenne d’environ 0,5 % à fin novembre. Par ailleurs, alors que le réseau de Ford est resté stable en 2020 avec 236 sites pour 55 investisseurs, les 400 agents représentent environ 15 % des ventes de la marque. Il s’agit ainsi de la marque importée disposant du plus gros réseau d’agents en France, ce qui lui offre « un bon maillage du territoire ».



Top 5 des distributeurs Ford en France en 2020