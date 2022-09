Dans le cadre de son plan de transformation Nissan Next, présenté au printemps 2020, le constructeur japonais a dévoilé un nouveau logo et des objectifs ambitieux. Pour accompagner ce plan, Nissan a repensé l’identité visuelle et l’aménagement intérieur de ses concessions, afin d’améliorer le parcours client et d’accompagner la digitalisation des points de vente.

Ce mercredi 27 janvier, le groupe Maurin, sixième groupe de distribution automobile et premier distributeur Nissan de France, inaugurait la première concession à arborer cette nouvelle identité. Ce site flambant neuf, baptisé Auto Méditerranée, est situé au sein du nouveau village automobile de Perpignan (66), à quelques encablures du site de vente historique, qui a permis au groupe Maurin de débuter son partenariat avec Nissan en 1999.





Un vaste hall d’exposition de 900 m²

Outre le nouveau logo affiché sur un énorme carré rouge visible de loin, la concession Nissan de nouvelle génération vise à accueillir les clients de façon complètement différente. Ainsi, des bornes de recharge sont mises à disposition des clients pour leurs voitures électriques, qui seront bientôt plus nombreuses dans la gamme du constructeur, notamment dès le deuxième semestre 2021 avec le SUV Ariya. À l’intérieur, le vaste hall d’exposition de 900 m² a été complètement repensé pour accueillir les clients de façon plus chaleureuse, avec des écrans et tablettes à disposition ou encore une machine à café en libre-service., mais aussi pour mettre en valeur la nouveauté du moment.

Dans le même esprit, les bureaux des vendeurs se situent au milieu du showroom, tandis que seuls les conseillers financiers et les bureaux administratifs se situent dans des espaces fermés. L’accueil dédié au service après-vente, qui reçoit 20 à 25 entrées par jour sur le site Nissan de Perpignan, évolue également, puisqu’une pièce fermée permet de réaliser un premier diagnostic à l’abri. À côté de l’atelier équipé de 8 ponts, taillé pour recevoir 11 véhicules à la fois, notons la présence d’un vaste magasin de stockage sur trois niveaux, tandis qu’une carrosserie, commune aux autres enseignes du village automobile, se situe non loin. La concession de Perpignan constitue ainsi le centre névralgique des concessions Nissan de la région, puisque les sites de Carcassonne, Narbonne et Béziers y sont rattachés.





25 concessionnaires convertis à la nouvelle identité en 2021

Sixième groupe de distribution automobile en France, le groupe Maurin distribue 21 marques dans 118 concessions situées dans un grand quart sud-est de la France et dans le sud de l’Ile-de-France. Il a vendu 36 000 véhicules neufs et 24 000 véhicules d’occasion en 2020, pour un chiffre d’affaires de 1,3 milliard d’euros en 2019. Il s’agit du premier distributeur français pour la marque Nissan, devant Eden Auto, Gueudet, Neubauer et Emil Frey. Sur les 203 concessionnaires hexagonaux de Nissan, appartenant à 51 investisseurs, le groupe Maurin en possède 25. Si le constructeur japonais n’a pas encore communiqué les chiffres sur la profitabilité de son réseau en 2020, Xavier Kroetz, directeur réseau et qualité client de la marque, nous a assuré que nombre d’entre eux, dont le groupe Maurin, « ont clôturé l’exercice 2020 à l’équilibre », tandis qu’aucune faillite n’a été recensée à ce jour.

Outre la concession de Perpignan, Nissan estime qu’environ 25 concessionnaires devraient adopter la nouvelle identité visuelle de la marque et le nouvel aménagement intérieur en 2021, tandis que 90 % d’entre eux l’auront fait d’ici 2024. En parallèle, de nouveaux formats de points de vente seront progressivement introduits pour mieux mailler les territoires. Les distributeurs auront désormais la possibilité d’installer une concession avec des standards allégés dans les petites villes, mais aussi un site après-vente accompagné d’un petit showroom, ou encore un site de vente de modèles d’occasion dépendant d’un site principal comme celui de Perpignan. Ce « passage d’un format unique au multi-format permet de répondre aux besoins du client en limitant les investissements », précise Xavier Kroetz. En revanche, le déploiement d’autres concept-stores « Nissan City Hub » comme celui de Vélizy, unique en Europe avec son éco-système digital, n’est pas à l’ordre du jour malgré son succès. Récemment agrandi à 250 m², ce petit showroom a pourtant accueilli 110 000 visiteurs depuis son ouverture en 2019.