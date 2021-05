Hyundai

Le constructeur nous informe de la cession le 22 janvier 2021 des concessions de Brest et de Quimper (Finistère), appartenant à Romain Le Roux (Audis Ouest), à Alain Lancien (Park Lann Automobiles). Cet ancien collaborateur du groupe Collobert distribue Hyundai, Jaguar, Land Rover, Mazda et Mitsubishi à Vannes et Lorient (Morbihan). Park Lann Automobiles pose ainsi un premier pied dans le département du Finistère. Il va exploiter les concessions Hyundai sous la dénomination Iroise Automobiles.

En Lorraine, le groupe Theobald a repris le 31 décembre 2020 la distribution de Hyundai à Nancy à la place du groupe Hess. Positionné parmi les plus gros distributeurs de la marque en France, ce dernier continue de représenter le panneau à Strasbourg et Besançon. Le groupe Theobald, déjà implanté à Nancy avec les marques Mitsubishi, Ssangyong et Lotus, distribue aussi Hyundai à Thionville (Moselle). Il vient par ailleurs d’être nommé distributeur MG à Nancy et Thionville.

Quelques semaines après la prise du panneau Kia à Avranches (Manche), le groupe GCA a renforcé sa position dans la ville avec la prise du panneau Hyundai le 4 janvier 2021 en qualité de « satellite distributeur et réparateur agréés ».

Enfin, la société Garage de la Poste, dirigée par Christian Mercier, a cessé ses activités de distributeur et de réparateur agréé Hyundai le 1er janvier 2021 à Roanne. La marque est désormais distribuée dans la ville par l’entité Espace Automobile Desnoyer, dirigée par Johnny Desnoyer.



Plusieurs opérations se sont concrétisées en janvier dans le réseau Kia . Le groupe Car Avenue a été nommé distributeur à Haguenau (Karline Automobiles), à la place du groupe Knoch (Garage du Moulin). Cette opération porte àÀ LIRE. Car Avenue reprend une concession Kia au groupe Knoch a été nommé distributeur à Brie-Comte-Robert (Seine-et-Marne). Le groupe Chapat, dirigé par Ary Vilaseca, a repris le panneau à Villejuif (Val-de-Marne). Il remplace le groupe Vulcain , qui a décidé de recentrer ses activités sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Les concessions de Brie-Comte-Robert et de Villejuif sont des sites secondaires. Le groupe Eden Auto est depuis janvier 2021 distributeur Kia à Libourne (Gironde) via un site secondaire. Enfin, le constructeur nous a rapporté deux résiliations : le groupe Dallard, à Saint-Gaudens (Haute-Garonne), et le Garage Hannecart, à Sains-du-Nord (Nord). Le groupe Verbaere a repris le fonds de commerce Mazda de Saint-Quentin (Aisne), qui était détenu par Jean-Baptise Campoverde.Dans le Pas-de-Calais, Jean-Paul Lempereur a acquis les concessions de Philippe Fréart situées à Oignies et Lens. L’activité Mazda de ces deux sites est transférée sur un tout nouveau pôle, basé à Courrières.À LIRE. MG, Seat, Cupra et la moto, les nouveaux projets du groupe Lempereur Le groupe Bodemer a racheté les fonds de commerce des affaires Nissan de Brest et de Quimper (Finistère), qui appartenaient à Romain Le Roux. Il prévoit de commercialiser

Le groupe Vauban, dirigé par Olivier Hossard, a signé la reprise des deux dernières concessions Peugeot du groupe Neubauer, situées à Saint-Brice-sous-Forêt (Val-d’Oise) et à Chambly (Oise). L’acquisition sera finalisée le 1er avril 2021. Ces deux points de vente avaient représenté un volume de près de 2 500 voitures neuves en 2019, 1 200 occasions, 24 000 heures atelier, et engrangé un chiffre d’affaires de 65 millions d’euros.



Le groupe Legrand a racheté le 1er janvier 2021 la société 72 Auto Parc, qui distribue la marque nippone au Mans (Sarthe). Celle-ci avait été reprise par le groupe GCA fin 2019.

Distributeur Volkswagen et Audi en Normandie, le groupe Vikings fait son entrée dans le réseau Suzuki avec la reprise du panneau à Rouen. La marque était distribuée ces dernières années par la société Continental Automobiles (groupe Hecquet).



Le groupe Lesaffre, établi dans le Nord, a acté le 4 janvier 2021 le rachat du garage Delattre à Saint-Omer (Pas-de-Calais), distributeur Volkswagen et Volkswagen Utilitaires. Cette affaire représente un volume de 300 VN et un chiffre d’affaires de 14M €.



Le constructeur nous informe de la fermeture du site réparateur agréé de La Chapelle-sur-Erdre (Loire-Atlantique). Du côté de la marque Volkswagen Véhicules Utilitaires, le groupe By My Car, déjà réparateur à Vaulx-en-Velin (Rhône-Alpes), a été nommé distributeur. Il commercialisera les trois gammes de véhicules (Commerce, Life et Loisirs). Au Mans (Sarthe), le groupe Lecluse, déjà concessionnaire VP, a été nommé distributeur (pour les trois gammes également) et réparateur Volkswagen Utilitaires.