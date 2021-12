Parmi les nombreuses études qui passent au crible la puissance ou l’image des marques automobiles, celle réalisée par l’agence Ultramédia se concentre sur leur rôle de leader d'opinion sur les réseaux sociaux (pouvoir relationnel, pouvoir d’expression et pouvoir d’engagement). Celle-ci vient de publier la quatrième édition de son baromètre qui a analysé vingt marques en France selon leur « capacité à collecter et à diffuser de l'information à la communauté ou au réseau dans lequel elle s'inscrit ». L’étude s’appuie sur l’analyse de plusieurs millions de données issues du web et des réseaux sociaux (données consolidées entre le 01/04/2020 et le 30/06/2020).

Renault, la plus grande communauté sur les réseaux sociaux

Comme l’an passé, le podium général reste dominé par les trois marques françaises : Renault, Peugeot et Citroën. Peugeot (note de 77/100) cède cependant sa première place à Renault (86/100), qui rassemble près de 20 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux, soit la plus grande communauté des marques françaises. « Une communauté que la marque au losange n'a pas su faire grandir sur la période (+ 1%). Sans doute parce que le constructeur a considérablement réduit sa production de contenus (– 62%). Renault s'est surtout désengagée de Twitter, avec 80 % d'interactions en moins, misant tout sur Facebook, où ses interactions ont au contraire doublé », analyse Ultramédia.



Peugeot est devenue l’an passé le constructeur le plus actif sur Facebook (+ 50 % d’interactions). « Sur Twitter, qu’elle utilise beaucoup en relation client, la marque reste loin derrière Renault et Skoda, malgré un ralentissement moins violent de ses publications

Citroën, la priorité à Twitter plutôt qu’à Facebook

Les podiums des marques automobiles par principaux attributs

Forte baisse de la production de contenus

À égalité avec Citroën (67/100) sur la troisième marche du podium, BMW signe une progression de trois places, « grâce à un taux d'engagement* qui explose (+ 360 %), porté par deux nouveaux modèles savamment dévoilés pendant la période ». Concernant la marque aux chevrons, l’agence évoque « une trajectoire originale, à l’opposé de la tendance générale. Là où les communautés stagnent sur 1 an, la sienne augmente de 6 % ; quand Renault et Peugeot perdent 15 000 abonnés sur la période, Citroën en gagne 10 fois plus ; et là où les contenus sont en baisse, la marque au chevron augmente sa production de 11 %. Même originalité sur les réseaux sociaux où, contrairement à la majorité des marques, Citroën semble donner la priorité à Twitter plutôt qu’à Facebook ».Plus loin dans le classement, deux marques réalisent des bonds importants : Opel (+ 6 places) et Honda (+ 7 places). Cette dernière, selon Ultramédia, a été « l'une des rares marques à avoir produit sensiblement plus de contenus (le double) que l'année précédente, en augmentant ses interactions sur Twitter et Facebook et en améliorant de 30 % son taux d'engagement moyen »., capitalisant surtout sur sa présence et sa réussite en grands prix moto.(capacité à entretenir une relation de proximité avec sa communauté)(capacité à occuper l’espace d’expression sur le web et les réseaux sociaux)(capacité à produire des contenus qui font réagir et à propager l’information)

Dans son étude, Ultramédia relève que la production de contenus par les marques automobiles a enregistré une chute brutale de 40 % en 2020.« Entre activité commerciale à l'arrêt et annulation des événements – comme les salons – et de nombreuses compétitions sportives, les constructeurs ont eu bien du mal à trouver des sujets de conversation au-delà de la promotion de leurs gammes. Et c'est Twitter qui semble avoir payé cette baisse de volume : – 64 % d'interactions sur ce réseau, quand Facebook est resté plutôt stable (– 2 %), générant 60 fois plus d'interactions entre les marques et leurs audiences que sur Twitter ». Les marques ont été beaucoup moins citées que l'année précédente à la même période :

33 % en moyenne de mentions en moins. Renault reste la marque la plus citée sur les réseaux sociaux (malgré une chute de 38 %), suivi par BMW et Peugeot.

Une base d'abonnés stable

Autre constat observé : la communauté globale des abonnés aux marques automobiles stagne, avec à peine 2 % de progression par rapport à la précédente édition du baromètre. Cette communauté réunit près de 140 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux. « Globalement, les marques du secteur n'ont pas su faire grandir leur base sur la période, à l'exception de deux constructeurs : Honda (+39 %) et Skoda (+ 34 %) ». Cependant, malgré la baisse des volumes et des interactions, les taux d'engagement augmentent de 50 %, pour s’établir en moyenne à 2,65 %. « Alfa Romeo et sa communauté plus petite mais passionnée fait figure de championne, avec plus de 6 % d'engagement en moyenne. Renault dépasse également les 5 % et Peugeot et BMW affichent de très belles progressions, avec + 360 % pour la marque allemande », relève Ultramédia.

Le sujet Covid-19 peu relayé par les marques automobiles

Revers de la médaille pour les marques françaises, l’agence informe que celles-ci sont aussi. « Dans le top 10 des hashtags utilisés sur le web par les internautes citant l'un des constructeurs, la moitié concernait des sujets à teneur politique, voire polémique : #PLFR (Projet de Loi de Finances Rectificative), #Maubeuge (en lien avec le mouvement social dans cette usine), #Macron, #CGT... ». Renault a notamment continué de subir les affres de l'affaire Carlos Ghosn , dont l'évasion fin décembre 2019 a fait longuement parler en début d'année 2020. Enfin, il ressort que le sujet Covid-19 n'a pas tant influencé que cela la communication des marques automobiles sur les réseaux sociaux.*Le taux d’engagement correspond au pourcentage des personnes qui ont aimé ou partagé une publication, qui ont cliqué dessus ou qui ont ajouté un commentaire par rapport au nombre total de personnes touchées