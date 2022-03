« Le véhicule électrique a été le sujet le plus mentionné parmi les discussions sur les réseaux sociaux des principaux constructeurs automobiles en 2021, et a connu une augmentation de 200 % des mentions par rapport à l'année précédente, soulignant la popularité croissante des véhicules électriques parmi les entreprises et les consommateurs, en mettant l'accent sur la réduction des émissions de carbone pour réduire l'impact sur le climat », avance le cabinet d’analyse GlobalData à la révélation du classement des entreprises du secteur automobile les plus citées sur les réseaux sociaux en 2021. Dans ce contexte, l’expert de la donnée affirme que la marque Tesla s’est donc logiquement classée première, étant celle la plus mentionnée dans le fil des discussions ou dans des posts sur Twitter par exemple ou Reddit (plate-forme communautaire américaine).

Tesla, Toyota, Daimler,... au coeur des discussions communautaires

Elle se place en tête, largement devant ses concurrents. Suivent donc dans l’ordre : Toyota, Daimler, Honda, Ferrari, Porsche, Mazda, Nissan, General Motors et Hyundai.



Selon GlobalData, Tesla a enregistré une augmentation de 130 % des conversations sur les réseaux sociaux par rapport à 2020. Les discussions autour de Tesla ont connu leur apogée lors de l'épisode avec le loueur de voitures Hertz. Les influenceurs ont également largement discuté de la Tesla Model 3, qui est la voiture la plus vendue en Europe. Concernant Toyota, le constructeur a gagné environ 50 % sur les discussions sur les réseaux sociaux en 2021, du fait du lancement du pick-up Tundra. Un autre pic dans les conversations sur les réseaux sociaux a été remarqué lorsque l'entreprise a annoncé une réduction de la production en lien avec la pénurie de puces.



Le 3e, Daimler, a maintenu sa position du constructeur automobile le plus discuté après la publication du rapport sur ses bénéfices du premier trimestre et la révélation de ses modèles électriques.